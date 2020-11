Časť Košického kraja sa vyhne testovaniu. Primátori miest si pochvaľujú

Hovoria o dobrej správe pre ľudí i mestské financie.

3. nov 2020 o 16:55 (aktualizované 3. nov 2020 o 17:14) Michal Lendel

KOŠICKÝ KRAJ. V najjužnejších okresoch Košického kraja sa počas nasledujúceho víkendu druhé kolo plošného testovania na koronavírus nezopakuje.

Rozhodol o tom Ústredný krízový štáb SR (ÚKŠ SR).

Podmienkou na udelenie výnimky spod povinnosti zorganizovať druhé kolo bol počet pozitívnych prípadov na ochorenie.

Okres sa musel zmestiť pod hodnotu 0,7 percenta.

Rozsiahla akcia pod hlavičkou Ozbrojených síl SR tak obíde v Košickom kraji okresy Trebišov, Rožňava i Košice-okolie.

Výnimku dostalo aj mesto Košice, ktorého územie je rozdelené na štyri administratívne jednotky.

Avšak okres Košice I túto podmienku nesplnil.

Podľa údajov rezortu obrany tu bol výskyt pozitívne testovaných 0,75-percentný.

V ostatných troch okresoch sa pohyboval výskyt nákazy Covid-19 v rozmedzí od 0,37% do 0,60%.

Výnimku pre košický prvý okres nevysvetlilo ani ministerstvo obrany a ani rezort zdravotníctva.

Košice ušetria okolo milióna

Správu o plošnej výnimke pre celé Košice vníma pozitívne primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý).

„Je to odmena pre všetkých Košičanov, ktorí berú pandémiu od prvej chvíle zodpovedne. Ľudia sú voči sebe tolerantní a súčinní pri všetkých protiepidemických opatreniach,“ reagoval Polaček.

Podľa neho odvolané testovanie bude mať pozitívny vplyv aj na financie mesta.

„V tejto chvíli nevieme presne, koľko nás stálo prvé kolo. Predbežné odhady sú okolo milióna eur. Predpokladám, že okolo tejto sumy by sme sa pohybovali aj pri druhom plošnom testovaní,“ uviedol Polaček.

V Trebišove ostali ulice prázdne aj po pretestovaní

Rozhodnutie ÚKŠ SR privítal aj trebišovský primátor Marek Čižmár (nezávislý).

„Z reakcií ľudí v Trebišove vnímam, že výnimka pre náš okres padla obyvateľom veľmi vhod,“ uviedol primátor 25-tisícového mesta.

Podľa neho o nízkom výskyte Covidu v okrese (0,58 percenta) rozhodla zodpovednosť obyvateľov.

„Opatrenie vydané krízovým štábom si vzali všetci k srdcu a aplikovali ho do praxe. Chcem vyzdvihnúť aj výsledky prvého testovania v rómskych komunitách. Napriek prvotným obavám tu boli čísla výskytu Covid-19 úplne minimálne. Myslím, že informácia o tom, že sa u nás nebude ďalšie testovanie vykonávať, bude pre všetkých našich obyvateľov veľkým povzbudením. Pokiaľ zachováme doterajšiu ohľaduplnosť a všetky predpisy, môžeme predchádzať ďalšiemu šíreniu tejto nákazy.“

Podľa primátora sú dôkazom zodpovednosti aj v súčasnosti prázdne ulice Trebišova.

„Ľudia boli nastavení, že platí núdzový stav so všetkými svojimi pravidlami. Z tohto pohľadu som počas posledných dvoch dní oproti piatku nezaznamenal výraznú zmenu v správaní našich obyvateľov,“ povedal Čižmár.

Upozornil, že ďalšie kolo testovania by zásadným spôsobom ovplyvnilo mestské financie.

„Nie som plačko, aby som tu vyplakával. Avšak mrzí nás, že nemáme refundované ani náklady vydané v súvislosti s prvou fázou Covidu v prvej polovici roka. Aj teraz sme robili, čo sme mohli a museli sme siahnuť do svojich rezerv. Dúfame, že minuté prostriedky budú čo najskôr refundované, pretože pri výpadku z podielových daní je to pre nás dosť významná položka,“ dodal Čižmár.

Úspech Rožňavy: Rúška, umývanie rúk a odstup

Medzi okresy s najnižšou mierou nakazených na Slovensku sa zaradil aj okres Rožňava.

Tam odhalilo víkendové testovanie medzi obyvateľmi 0,29-percentný podiel infekčných.

„Spomedzi okresov sme skončili ako tretí najlepší na Slovensku, no ako mesto sme podľa mojich informácií dokonca prví. Je to výsledok práce s ľuďmi na uliciach, ale i v rómskych komunitách. Kládli sme dôraz na prevenciu - nosenie rúšok, umývanie rúk a odstup. Ono to skutočne funguje. Teraz nám to prinieslo viac voľnosti, no v snahách nesmie poľaviť nikto,“ povedal rožňavský primátor Michal Domik (nezávislý).