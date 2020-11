Za jeho prestup zaplatili Prešovu hokejkami. Pre Košice mal však cenu zlata

Igor Liba sa zapísal do dejín hokeja.

8. nov 2020 o 0:00 Vladimír Mezencev

KOŠICE. Čo by dali mnohí hokejisti na svete za to, aby mali takú bohatú zbierku medailí zo zimných olympijských hier a svetových šampionátov a ďalších úspechov.

Každý tréner, ktorý ho viedol, bol s ním sebavedomejší a ambicióznejší a ten, kto ho v mužstve nemal, iba sníval, že raz bude. Darmo, Igor Liba sa stal legendou dávno pred svojou 60-kou, ktorej sa dožil 4. novembra.

Toto jeho významné životné jubileum si pripomína nielen on a jeho najbližší, ale i množstvo bývalých spoluhráčov, súperov, priateľov a fanúšikov.

S mnohými si plánoval sadnúť za veľký stôl, spomínať na úspešné roky na ľade či zhodnotiť súčasný slovenský hokej. Žiaľ, koronavírus všetko zmenil, a tak z veľkých osláv zostalo iba posedenie s tou najbližšou rodinou.

Smerovka ukazovala na Košice

Tradičná športová rivalita medzi Košicami a Prešovom panovala aj v hokeji, ale iba dovtedy, kým košická Dukla postúpila medzi československú elitu. Bolo to v roku 1964 a odvtedy prešovský hokej už bol v tieni toho košického.

Centrum Šariša však malo skutočne dôstojný hokejový stánok, kým Košice iba provizórny „zimák“ s prívlastkom stodola, a tak aj jedna zo skupín majstrovstiev sveta juniorov do 20 rokov sa v roku 1970 hrala v Prešove.

Práve tento šampionát rozhodol o tom, že sa Igor Liba stal hokejistom, i keď dovtedy ho viac lákal futbal.

Pomohli mu k tomu aj tréneri Pavol Andrus a Jaroslav Hrabčák, vyhľadávači talentov, ktorí ho naučili hokejovú abecedu.

„Vtedy ešte neexistovali žiadne prípravky, na dnešné časy som začal s hokejom dosť neskoro, až ako 10-ročný, čo už nie je najideálnejší vek. Spolu so mnou prvé kroky na ľade robil aj Ján Vodila a naše hokejové osudy sa najskôr rozdelili, Jano odišiel do Sparty Praha, ja do susedných Košíc, aby sa v nich neskôr na dlhé roky spojili,“ hovorí o svojich začiatkoch jubilant.

Prešovský seniorský hokej v rámci Československa vtedy v podstate nič neznamenal, ale Igora Libu si všimli zostavovatelia mládežníckych reprezentačných výberov. Na svoju prvú cestu do Prahy, na zraz najlepších československých dorastencov, však ani po rokoch nespomína v najlepšom.