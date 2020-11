Sprievodca Košicami: Je veľa expertov na Lunik IX, málokto však na ňom bol

Z gadžizmu môžeme urobiť atrakciu.

9. nov 2020 o 0:00 Monika Almášiová

Nemálo ľudí ostalo toto leto doma. Povedali si, že teraz nadišiel čas lepšie spoznať svoje mesto a jeho okolie. Potvrdzuje to aj sprievodca MILAN KOLCUN. Odborník na Košice ich má prechodené takmer celé, ľuďom prezrádza zaujímavosti a necháva ich nahliadnuť na miesta, ktoré bežne nie sú prístupné. Na budúci rok chce potulkárov vziať na Lunik IX, tvrdí, že je čas zbúrať predsudky.

Tento rok sme mali dovolenkovať doma. Poslúchli sme? Zvýšil sa záujem ľudí túlať sa po Košiciach?

- Väčšinou áno. Čo bolo fajn z epidemiologického i vlastivedného hľadiska. Také leto, kde by Slováci chodili po Slovensku, Chorváti by spoznávali Chorvátsko, Česi Čechy... by podľa mňa spomalilo nástup druhej vlny a ľudia by si dobehli rezervy v spoznávaní vlastnej krajiny. Do istej miery sa to aj udialo. A tak si ma na prehliadku mesta objednávali najmä Slováci, vrátane mnohých Bratislavčanov. Dá sa povedať, že som mal najvyťaženejšie prázdniny v histórii.

Ešte aj Košičania, ktorí chodia na prvovíkendové Potulky mestom Košice, boli hojní. Na potulku o maliarovi Júliusovi Jakobym prišlo vyše 300 ľudí, čo v horúcich dňoch veľmi oceňujem.

Ako meniace sa opatrenia ovplyvnili vaše tohtoročné túlanie sa mestom?

- Sprevádzal som v rúšku. Niekedy aj 5 skupín za deň. Našťastie mám rúška pekné a originálne. Ale musel som hovoriť hlasnejšie, keďže rúško mi prekrýva ústa, z ktorých čítanie napomáha porozumeniu. V októbri, aj keď ešte boli povolené akcie do 50 ľudí, sme potulky už zrušili. Bolo by nám ľúto, keby došlo čo len k jednému prenosu vírusu počas nich.

Viem, že ste pripravovali návštevu Lunika IX, no nepredpokladám, že to bolo prijaté výsostne kladne. Nie je to pohyb po tenkom ľade? Jednoducho to nie je rovnaké, ako ísť sa túlať po centre či napríklad Terase.

- Chceme, aby potulky okrem toho, že dajú ľuďom zážitok a vedomosti o niektorých miestach, budovách, zákutiach aj napomáhali spolužitiu v meste. V danom prípade zbúraním predsudkov. Existuje veľa expertov na Lunik IX, málokto však na ňom bol. Málokto vie, že Lunik IX je už ako mestská časť oddlžený, že tam po veľa rokoch svietia zas pouličné lampy... To je vina médií, ktoré vyhľadávajú senzácie. Ja občas chodievam na svätú omšu do nádherného kostola Zmŕtvychvstalého Krista s krásnymi sochami a vitrážou Petra Beňa. Rád by som tento zážitok, aj iné, ponúkol aj ostatným. Potulky (p)o Luniku IX chystáme na budúci rok.

Lunik IX je hajlajt, ktorý chcú všetci vidieť, lebo je kontroverzný, ale aké sú top miesta Košíc, ktoré by mali vidieť jeho obyvatelia alebo ich návštevy?