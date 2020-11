Pred štvrťstoročím sa v Košiciach stálo v radoch na Kašpirovského, cez víkend na testovanie

Medzi radnicou a vládou vládlo napätie.

6. nov 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Tesne pred celoplošným testovaním varovali starostovia mestských častí pred možnými rizikami.

Logistická operácia z minulého víkendu preverila organizačné schopnosti samospráv.

Podľa štatistiky rezortu obrany bolo v Košiciach otestovaných 157 841 ľudí, z čoho bolo pozitívnych 958.

Niekoľko dní pred štartom testovania primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) varoval, že kvôli nedostatku zdravotníkov stihne mesto otestovať len tretinu Košičanov.

Témou ostal ich počet

Napriek obavám z nedostatku zdravotníkov a ochranných pomôcok prebiehalo testovanie v mestských častiach bez väčších problémov.

„Potvrdilo sa, že ak by samospráva na Slovensku, ale aj v Košiciach nefungovala tak dobre, ako fungovala v tieto dni, tak to testovanie by skončilo pravdepodobne jedným veľkým chaosom a blamážou," hovorí starosta Juhu Jaroslav Hlinka (nezávislý).

Pred mesiacom totiž oznámila vláda reformný plán, ktorý by v roku 2022 zrušil mestské časti v Bratislave i Košiciach.

Podľa starostov sa teraz dokázalo, že samospráva nie je zbytočná.

„Toto je jednoznačná odpoveď pre tých, ktorí ešte pred dvoma týždňami tvrdili, že mestské časti netreba. Ale táto akcia jednoznačne ukázala zmysel mestských častí a aká je ich úloha.

A vďaka celopološnému testovaniu sú všetky kroky, ktoré by smerovali k rušeniu a centralizácii riadenia, či už smerom na mesto alebo v rámci štátnych orgánov, neracionálne. Áno, môžeme sa baviť o počte mestských častí, to je stále téma dňa, ale bez nich by to nedala armáda ani štát,“ myslí si starosta Starého Mesta Igor Petrovčik (exSpolu).

Celkovo v Košiciach, ktoré majú spolu štyri okresy, dosiahol počet pozitívnych prípadov 0,56 percenta.

Košice I

Stanovenú hranicu 0,7 percenta, ktorá znamenala druhé kolo testovania, prekročil s podielom pozitívnych 0,75 percenta okres Košice I.

Ten zahŕňa mestské časti Staré Mesto, Sever, Sídlisko Ťahanovce, Kavečany, Ťahanovce a Džungľa.

„Mesto sa vždy bralo ako celok. Sme jedna obrovská komunita, ktorá žije spolu. Prihliadať na to, že vľavo je to horšie a vpravo lepšie, by bolo nezmyslom," tvrdí primátor.

„Myslím, že sa urobil priemer v rámci celého mesta a tam konkrétne sa zamerať len na jednu mestskú časť a vyhodnotiť ju, že túto testujeme a vedľajšiu nie, alebo ísť podľa obvodov Košice I alebo Košice II by nebolo rozumné,“ myslí si Petrovčik.

Obyvatelia, ktorí sa chodili testovať, totiž nekopírovali hranice mestských častí.

Starosta Severu František Ténai (nezávislý) eviduje 0,46 percenta podielu nakazených.

Hovorí najmä o zahraničných študentoch, ktorí tu bývajú v nájmoch a nemajú tu trvalý pobyt.

„Máme hranice aj s inými mestskými časťami, sme vnímaní ako celok. Ani na autách nemáme značku Košice I alebo Košice II.“

Viceprimátor konštatuje, že aj keď majú Košice len jeden okresný úrad, majú štyri okresy.

„Aj keď sa začal zákaz vychádzania, na Košice sa dívame ako na jeden celok. Má to aj výhody, napríklad obyvateľ Terasy môže ísť do lesov v Kavečanoch.“

Iné čísla

Mesto ale v stredu popoludní dalo dokopy vlastné dáta otestovaných i pozitívnych. Od oficiálnych čísel sa značne odlišujú.

Zo 112 609 otestovaných malo pozitívny test 575, čo predstavuje podiel pozitívnych na úrovni 0,51 percenta.

Okres Košice 1 má podľa štatistík radnice síce najvyšší podiel pozitívnych testov, ale číselne len 0,58 percenta.

Z 22 mestských častí bol najnižší podiel nakazených v Košickej Novej Vsi, ktorá eviduje len dva pozitívne testy.

Nad jedno percento stúpol len v jedinej mestskej časti a to v Kavečanoch, kde zaznamenali 13 pozitívnych obyvateľov.

Úradníci ako zásobovači

Starostom však odľahlo, keď v pondelok vláda rozhodla, že Košice si reprízu testovania nezopakujú.

Vravia, že sa ale pre každý prípad na to pripravovali.

„Všetko sme plánovali na druhé kolo. Keby nám zahlásili, že ideme do druhého kola, tak by sme boli pripravení. Tým, že nebude, sme si samozrejme vydýchli. Treba si k štatistikám pozrieť vývoj, aké boli tie prvé hodiny. V sobotné ráno kolabovali niektoré miesta, letisko a tie na okraji mesta, pozýval som Košičanov smerom do historického mesta, kde na obed boli čakacie doby len 15 až 20 minút, nie niekoľkohodinové ako na okraji mesta,“ pripomína Petrovčik.

Ténai hovorí, že fungovali aj ako zásobovači. Problémy, ktoré vyskočili v tímoch riešili operatívne.

„Najazdili sme obrovské množstvo kilometrov tým, že sme rozlohou najväčšia mestská časť, ja som najazdil skoro 500 km svojím súkromným autom, prednosta 620 km, okrem toho sme mali v teréne služobné auto. Ak by bolo ďalšie kolo, tak máme viac času ako na to prvé, keďže sú už verifikované miesta. V tímoch boli skvelé vzťahy, ak je problém, ľudia sa zomknú, spolupatričnosť bola fantastická.“

Starosta Severu hovorí, že keby mali o dva - tri dni viac, tak to mohlo byť ešte bezproblémovejšie.

„V sobotu poobede sme zápasili s nedostatkom testov. Volá sa to testovanie a nemali sme testy.“

Napätie pominulo

Vypätá situácia pred testovaním priniesla napäté vzťahy medzi vedením mesta a vládou.

Primátora kritizoval minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO), premiér Igor Matovič (OĽaNO) odkazoval Polačekovi nech nečaká, že mu zdravotníci spadnú z neba ako Majka z Gurunu.

„Miesto makačky mudrovať do médií, tak sa nedopracujeme k tomu, aby sme mali výsledok.“

Viceprimátor Marcel Gibóda (nezávislý) to pripisuje vypätej situácii.

„Treba si uvedomiť, že my sme museli počítať, že prídu nielen oficiálni obyvatelia, ale aj tí, čo sú tu na prechodný pobyt. A ak viete, že nemáte dostatok testovacích tímov, ani na tých oficiálnych, aby všetci mohli prísť, tak je to problém. Preto samospráva na to reagovala, a nielen Košice, ale aj Hlohovec a Prešov. Bolo zrejmé, že máme deficit, bola to výnimočná a špecifická situácia. Ozývali sa mi dobrovoľníci a niektorí vraveli, že za to nechcú žiadnu odmenu. Že chcú len pomôcť a myslím, že to je to najcennejšie, čo si z toho môžeme odniesť.“

Gro prišlo v sobotu

Podľa starostky Jazera Lenky Kovačevičovej (nezávislá) takmer 80 percent obyvateľov využilo testovanie v sobotu.

„Podstatná väčšina sa dostavila naraz a chceli byť hneď otestovaní, doslova davová psychóza. Naposledy som také niečo videla v 90. rokoch, keď bol v Košiciach liečiteľ Kašpirovskij. Občania sa nevyhli niekoľkohodinovému čakaniu v autách či radoch pred odberovými jednotkami. V sobotu podvečer nápor už opadol a testovalo sa priebežne bez dlhého čakania.“

Obyvateľov vyzvala, aby napriek negatívnym testom naďalej dodržiavali prijaté opatrenia. „Pretože na konci dňa ešte nie sme skutočne víťazmi.“