Nemocnica v Šaci zriadila nové mobilné miesta na testovanie

Pôvodné stany nahradili kontajnery.

5. nov 2020 o 12:54 SITA

KOŠICE. Nemocnica Košice-Šaca zriadila vo svojom areáli pre pacientov nové mobilné miesta na testovanie.

Pôvodné stany, v ktorých sa do konca októbra robili odbery na koronavírus, od 3. novembra nahradili kontajnery. Informovala o tom hovorkyňa Agel SK Martina Pavliková.



„Pred areálom našej nemocnice sme zriadili nové mobilné odberné miesta, ktoré ponúkajú väčší komfort pri odberoch nielen našim klientom, ale aj samotnému zdravotníckemu personálu,“ vyjadril sa riaditeľ nemocnice Košice-Šaca Ján Slávik.



V tomto mobilnom odberovom mieste testuje nemocnica od pondelka do piatka v časoch od 7.30 do 9.30, pričom vzorky do laboratórií doručujú dvakrát denne.

Záujemcovia o testovanie sa môžu objednávať prostredníctvom webovej stránky nemocnice.

Článok pokračuje pod video reklamou