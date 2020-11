Hasiči spúšťajú projekt tri metre k životu. Prácu im komplikujú zle parkujúce autá

Košičania sú prví na Slovensku.

15. nov 2020 o 0:00 Kristián Sabo

KOŠICE. Poukázať na problém so zle zaparkovanými vozidlami a problematický prejazd záchranných zložiek Integrovaného záchranného systému sa rozhodli košickí hasiči.

Ako prví na Slovensku rozbehli projekt 3 metre k životu.

Neagresívnou formou plánujú zacieliť na vodičov, aby pri odstavení vozidla mysleli na to, že cesta má byť trvalo voľná v šírke 3 metre.

Chcú nové značky

Zároveň chcú navrhnúť nové dopravné značenie upozorňujúce na nástupné plochy pre záchranné zložky, či nové legislatívne riešenie problému.

Iniciatíva košických hasičov „3 metre k životu“ vychádza z dôvodu množiacich sa problémov pri výjazdoch.

Často totiž dochádza k situáciám, že sa nevedia dostať k požiaru a pritom neraz ide o život.

„Čoraz častejšie narážame na prekážky, ktoré nám komplikujú prácu v podobe zle zaparkovaných áut. Preto sme sa rozhodli vytvoriť projekt, ktorým chceme osloviť vodičov, aby parkovali ohľaduplne a mysleli na to, že môžeme ísť na pomoc aj im. Na problém chceme najprv poukázať, aby nám vodiči neupchávali ulice,“ povedal nám koordinátor projektu z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Viktor König.

Pri zásahu nie je čas odťahovať autá

Poukázal aj na to, že hasiči chápu problémy s parkovacími miestami v Košiciach.

Na druhej strane však záchranné zložky pri reálnom zásahu nemajú kapacity, a hlavne čas, zaoberať sa odťahovaním nevhodne zaparkovaných áut.

S takýmito prípadmi sa však stretávajú niekoľkokrát týždenne.

„Je nám jasné, že ľudia nemajú kde zaparkovať, ale situácia je už neúnosná. Preto budeme problém riešiť spoločne s mestom Košice. Už máme rozbehnutú spoluprácu s mestskou políciou. Spoločne sme nedávno urobili dve kontroly prejazdnosti v košických uliciach. Išlo o Sídlisko KVP a časť Terasy. Výsledok kontrol jednoznačne potvrdil to, čo sa nám ukazuje pri ostrých výjazdoch. Mnohé ulice sú absolútne neprejazdné pre zle zaparkované autá. Cesty, kde nie je dodržaná trojmetrová vzdialenosť na prejazd sú však na všetkých košických sídliskách.“

Hasiči tvrdia, že sa v konečnom výsledku pri ostrých výjazdoch dostanú kam potrebujú, ale stojí ich to niekoľkominútové zdržanie.

„Neraz zostane naše auto dvesto metrov pred vchodom do obytného bloku a vedenie z hadíc ťaháme na požiarom zasiahnuté miesto. Ak je možnosť, tak zle zaparkované vozidlo odtlačíme, alebo odsunieme. Buď s pomocou ľudskej sily, alebo so špeciálnymi zdvíhacími zariadeniami na kolieskach. Nie vždy je to však nožné, pretože ak sú zle zaparkované autá v dĺžke desiatok metrov, stálo by nás to veľmi veľa času.“

Netreba im veľa, len 3 metre

Podľa Königa chcú projektom apelovať na ľudí, nech sa aspoň obzrú za sebou, keď zaparkujú a presvedčia sa, či tam je voľná dostatočná 3-metrová šírka cesty.