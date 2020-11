Dobrovoľníčka z testovania: Úprimne sa teším, že druhé kolo nebude

S paličkou v nose mali problém veľkí chlapi, s čakaním dôchodcovia.

6. nov 2020 o 0:00 Monika Almášiová

KOŠICE. Adriana Suchá sa rozhodla zúčastniť prvého kola plošného testovania ako administratívna dobrovoľníčka.

O jej motivácii a názoroch okolia sme už písali pred testovacím víkendom. Hoci nie všetky reakcie na jej rozhodnutie boli kladné, ona sa odradiť nedala. Bola plná energie a na dvojdňovú šichtu sa tešila.

Pozitívne pocity v nej zostali aj po náročnom testovacom maratóne.

„Viem, že sa hovorilo o množstve problémov a zlej organizácii zo strany štátu alebo samospráv. Mňa sa to nijako nedotklo. Nám na odbernom mieste nikto nechýbal, vojak tam bol, materiál bol kompletný. Vojak musel každé dve hodiny hlásiť, koľko máme materiálu. Ak mám nejaké nepríjemné spomienky, tak sa skôr týkajú správania niektorých ľudí,“ hovorí Košičanka.

Počas soboty na jej odbernom mieste odobrali výtery 750 ľudom, v nedeľu to bola zhruba polovica.

„V sobotu do jedenástej to bolo veľmi náročné. Ľudia sa predbiehali, boli nepríjemní. Dôchodcovia chceli ísť skôr aj s preukazom ZŤP. Vytvorili sa nám dva rady, až to museli policajti skorigovať. Ten ranný sklz sme veľmi ťažko dobiehali. V nedeľu boli ľudia milí, priali nám všetko dobré, povzbudzovali nás, aby sme ešte vydržali. Takže ak vznikala nejaká nervozita, tak zo svojho pozorovania môžem povedať, že si ju urobili ľudia sami.“

Pozitívne testovaní

Adriana vypisovala certifikáty a odnášala ich testovaným.

„Niesla som ho aj dvom pozitívnym ľuďom. Nemala som dôvod k nim pristupovať nejako inak, len som ich upozornila, aby si poriadne prečítali inštrukcie na druhej strane. Nevravela som im vopred, že sú pozitívni, zistili to, až keď si otvorili obálku.“

Samotný výter zvládali ľudia dobre, podľa dobrovoľníčky paradoxne najväčšie problémy robili tí, o ktorých by to nikdy nepovedala.

„Statní chlapi robili najväčší cirkus, lebo veď palička v nošteku a tiež sme mali skupinku tínedžerov, kde sa chlapci predvádzali pred dievčatami a tí tiež kričali a odťahovali sa,“ smeje sa.

Otestovať sa prišli aj deti s rodičmi, ich motiváciou bolo cestovanie, ale aj futbalové či hokejové tréningy, na ktoré by ich tréner bez testu nepustil.

Dôkaz, že je to v Košiciach dobré

Ako prešla sobota Adriana nevie, v nedeľu zase mali množstvo času a niekedy aj pol hodiny nikto na odber neprišiel.

„Ako som sa v sobotu ráno obliekla do ochranného odevu, tak som sa z neho vyzliekla až počas obedňajšej prestávky. To bolo prvýkrát, čo som išla od siedmej na záchod a niečo som zjedla. To isté zdravotníci, čo robili výtery. Naozaj sme sa zapotili, ale pre mňa to bola psychohygiena od mojej práce. Duša mi pookriala, že som sa mohla zapojiť.“

Adriana pred testovaním hovorila aj o svojom synovi, ktorý je na ňu za jej rozhodnutie zapojiť sa hrdý.

Práve on od nej zisťoval dlho do noci rôzne informácie.

„Ak by bolo v Košiciach druhé kolo, nemala by som problém zapojiť sa, ale úprimne sa teším, že druhé kolo nebude. Aspoň viem, že v Košiciach to nie je s koronavírusom také zlé.“

Odmenu nemá

O odmene zatiaľ dobrovoľníčka nevie, ani netuší, či na nejakú má nárok alebo nie.

„Nikto mi nevolal, nedal nič vedieť. Keď mi niečo príde, bude to príjemný bonus a ak nie, tak sa nič nedeje. Mňa ten pocit pomoci naplnil inak ako finančne.“

Počas nedele sa mali pracovníci na odbernom mieste čas aj porozprávať, Adriana viedla dlhú debatu práve s lekármi, ktorí robili odbery.

„Niektorí boli priamo z oddelení, kde sa starajú o pacientov s koronavírusom. Dali jasný odkaz, že táto choroba si nevyberá len starých a už chorých. Na umelú pľúcnu ventiláciu sa dostal aj tridsiatnik, ktorý bojuje o život. Covid-19 netreba podceňovať, prirodzený rešpekt je podľa mňa vhodná cesta."