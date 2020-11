Hreha kúpil byty na bývalých pozemkoch vodární o 15 až 20 percent lacnejšie

Šéf VVS tvrdí, že o tom začal uvažovať až po predaji parciel developerovi.

5. nov 2020 o 19:30 Peter Jabrik

KOŠICE. Generálny riaditeľ Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) Stanislav Hreha vo štvrtok prvýkrát zverejnil, za koľko predala VVS svoje pozemky developerovi Parku Anička a akú zľavu od neho dostal pri kúpe 24 bytov v tamojšom jednom obytnom dome.

Rozhodol sa prehovoriť tak obšírne, aby podľa svojich slov raz a navždy uzavrel kauzu majetkových transakcií, ktorá už niekoľko rokov podľa neho traumatizuje spoločnosť, zamestnancov i akcionárov vodární a znepríjemňuje život jemu i jeho rodine.

Hreha: Chcem očistiť svoje meno

„Po prvotnom šoku, ktorý priznávam, sa dnes úprimne teším a príslušným orgánom som poskytol plnú súčinnosť pri vyšetrovaní. Uvedomil som si totiž, že je to ten najlepší spôsob, ako očistiť svoje meno. Neobohatil som sa, interné preverovanie ukázalo, že sme neurobili chybu. K inému záveru ako takému, že je všetko v poriadku, nemôže dospieť ani preverovanie políciou," uviedol na stretnutí s novinármi.

Narážal na to, že ho nedávno Národná kriminálna agentúra (NAKA) spolu s ďalšími dvoma osobami (vrátane konateľa developerskej firmy MM Invest Jána Marušina) obvinila zo spáchania trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.

Zverejnil cenu aj výmeru

Hreha nám umožnil nahliadnuť do znaleckého posudku z roku 2014, v ktorom určil znalec hodnotu vtedajších vodárenských parciel na 651-tisíc eur s DPH (40 eur/m2).

Doteraz sa nikdy nezverejnila ani výmera týchto nehnuteľností – je to teda zhruba 16-tisíc metrov štvorcových (1,6 hektára).

„My sme pozemky predali za 48 eur/m2, takže sme navýšili cenu o 20 percent oproti posudku, čo predstavuje 792-tisíc eur s DPH. Teda nie, ako bolo zverejnené, že sme predávali za 660-tisíc,“ uviedol šéf vodární.

Zdôraznil, že išlo o dvojnásobnú sumu, za akú práve v tom čase predávali súkromní vlastníci svoje parcely developerovi (všetci za 25 eur/m2, len jeden za 40 eur/m2).

Mesto získalo viac

Mesto previedlo o rok neskôr na vodárne svoje pozemky, takisto pre tento developerský projekt, s výmerou 1 531 m2 už za 88 eur/m2, čiže za 134 728 eur.

Znamená to, že samospráva získala za meter štvorcový o 40 eur viac ako vodárne od MM Investu. Ak by developerovi predávala aj VVS svoje parcely po 88 eur/m2, zinkasovala by 1,4 milióna, čiže o vyše 600-tisíc viac.