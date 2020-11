Ľudia zo zeleného okresu v červenom víkend stráviť môžu. S novým testom

Pohybovať sa medzi rôznymi farbami okresov sa dá.

6. nov 2020 o 15:11 Kristián Sabo

KOŠICE. Už cez víkend čaká obyvateľov červených okresov druhé kolo celoplošného testovania na Covid-19.

Výsledkom prvého kola je, že 25 prevažne južných okresov Slovenska sa nemusí druhého kola celoplošného testovania zúčastniť. Podobne tak Bratislava a Košice.

Práve tu vyvstáva otázka, ako a či môžu ľudia cestovať medzi jednotlivými červenými a zelenými okresmi.

Či sa musia opäť pretestovať, alebo im bude platiť negatívny test z prvého kola celoplošného testovania.

Dôležité to je aj na východe Slovenska, kde sú síce Košice zeleným mestom, ale napríklad Prešov, Spišská Nová Ves či Michalovce už nie.

Práve s týmito susednými okresmi súvisia úzke pracovné väzby a obyvatelia išli na prvé kolo testovania aj preto, aby mohli potom slobodne do práce.

Zložitá interpretácia

Zelené okresy na východe Slovenska Košice I - IV

Košice-okolie

Rožňava

Trebišov

Ako to má v praxi fungovať, nevedia povedať presne ani štátne inštitúcie.

„Ak ide o výklad nového uznesenia vlády SR, prosím, v tejto veci je potrebné obrátiť sa na tlačový odbor Úradu vlády SR,“ uviedla hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková.

Úrad vlády sa k našim otázkam nevyjadril vôbec a vysvetlenie sme nedostali ani z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach.

„Na základe Vášho dotazu Vám oznamujeme, že vláda schválila nové uznesenie vlády pod č. 704/2020 z 4. 11. 2020, ktoré predlžuje zákaz vychádzania a informuje o pravidlách po 2. kole plošného testovania,“ znela odpoveď zo sekretariátu regionálneho hygienika RÚVZ so sídlom v Košiciach.

Z uznesenia vyplýva, že by sa obyvatelia zelených okresov mali od pondelka po krajine pohybovať slobodnejšie ako tí, ktorí žijú v okresoch, kde počas víkendu prebehne druhé kolo testovania.

Ministerstvo zdravotníctva: Otestovať sa treba

„Ľuďom, ktorí mali negatívny výsledok testu počas celoplošného testovania, aktuálne v okresoch, kde nebude druhé kolo testovania, platí výsledok testu do 14. novembra. Mali by ale naďalej dodržiavať stanovené hygienické a protiepidemické opatrenia a zároveň pravidlo R-O-R (rúško, odstup, hygiena rúk),“ vysvetlila hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.

Dodala však, že v okresoch, kde prebehne druhé kolo testovania, by sa mali ísť dať aj ľudia s negatívnym výsledkom testu otestovať znovu.

„V prípade, ak by ľudia s negatívnym výsledkom testu z okresu, kde nebude druhé kolo testovania chceli vycestovať do okresu, kde druhé kolo testovania prebehne, mali by sa v takom prípade otestovať cez víkend na danom mieste, rovnako ako obyvatelia daného okresu,“ tvrdí Eliášová.

Ministerstvo vnútra súhlasí

Ministerstvo vnútra SR uviedlo, že v prípade návštevy červeného okresu treba mať od 9. novembra certifikát z druhého kola testovania s dátumom od 6. do 8. novembra.

„Ak teda obyvateľ zeleného okresu plánuje navštíviť budúci týždeň červený región, mal by sa dať cez víkend otestovať v červenom okrese počas druhého kola testovania (7. a 8. 11.),“ informovalo ministerstvo vnútra.

V praxi by teda malo platiť, že ak niekto cestuje zo zeleného okresu do okresu, kde sa testuje, musí absolvovať druhé kolo testovania.

Napríklad Košičan (zo zeleného okresu), ktorý má v termíne 9. – 15. novembra 2020 pracovné či iné povinnosti v Prešove, Gelnici, Spišskej Novej Vsi, Michalovciach, atď. (teda v červených okresoch), kde sa testovať bude, musí absolvovať aj druhé kolo testovania.

Test netreba, len ak ostávate v zelenom okrese

Rovnaká povinnosť platí pre tých, čo chcú cestovať z červeného do zeleného okresu.

Podmienkou je negatívny test. Kto tak neurobí a pri kontrole test nedoloží, poruší zákaz vychádzania.

V tejto súvislosti vzniknú aj v zelených okresoch mobilné odberné miesta na bezplatné testovanie obyvateľov antigénovými testami.

Košický magistrát už avizoval, že v meste otvorí tri. Záujemcov otestujú vo Výmenníku Važecká, na parkovisku pri OC Kaufland na Jazere a pri magistráte.

„Hlavným dôvodom je pomoc obyvateľom mesta, ktorí potrebujú cez víkend ísť služobne alebo za prácou do tzv. červených okresov. Ak sa chcú v nich pohybovať, musia sa tam preukázať aktuálnym certifikátom o negatívnom výsledku testovania na prítomnosť nového koronavírusu. Odberové tímy budú testovať počas oboch víkendových dní od 8. do 20. hodiny s tým, že posledný odber sa kvôli zhruba polhodinovému čakaniu na výsledok musí v sobotu a nedeľu uskutočniť najneskôr do 19.30 hodiny. Všetky finančné náklady bude znášať Magistrát mesta Košice,“ vysvetlil primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý).

Podľa magistrátu štát od budúceho týždňa plánuje zabezpečiť bezplatné testovanie antigénovými testami v každom okresnom meste. Výnimkou by nemali byť ani Košice.

Bližšie informácie zverejní mesto spolu s Okresným úradom v Košiciach v nasledujúcich dňoch.

Odberné miesto KSK štát nechcel

Košický samosprávny kraj disponuje mobilným odberným miestom na Ostrovského ulici, ktoré využíva na zistenie prítomnosti nového koronavírusu pomocou antigénových testov pre zamestnancov KSK.

„Túto službu ponúkla župa aj pre víkendové druhé kolo plošného testovania obyvateľov, avšak zo strany štátu nebol o túto ponuku záujem,“ povedala nám hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

V ktorých okresných mestách a kde budú na budúci týždeň zriadené odberné miesta KSK momentálne nevie.