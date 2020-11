Košičanka o plošnom testovaní v Liverpoole: Výter z nosa a hrdla si robíte sami

Briti často opatrenia ignorovali, majú lockdown.

8. nov 2020 o 8:40 Katarína Gécziová

KOŠICE, LIVERPOOL. Obyvatelia Liverpoolu sa ako prví z Veľkej Británie počas tohto víkendu postavili do radov v rámci dobrovoľného plošného testovania, ktorým chce krajina bojovať proti koronavírusu .

Toto prístavné mesto je na Ostrovoch najviac zasiahnuté infekčným ochorením, ktoré sa tam rýchlo šíri.

V Liverpoole žije už takmer desať rokov i Košičanka Martina.

Opisuje, že odberné plochy vznikli na rôznych miestach od tenisových kurtov, cez univerzity a iné verejné priestranstvá.

„Miesto na testovaní je možné si zarezervovať cez online formulár, alebo sa proste postavíte do radu a vystojíte si ho. Robia sa vlastne dva testy, výsledok lateral flow testu (u nás nazývaný antigénový) je známy do 20 minút, druhý do 24 hodín,“ vysvetľuje.

Online registrácia zlyhala

Pri testovaní boli dva druhy zástupov – jeden s ľuďmi, ktorí sa prihlásili cez online formulár, druhý s tými, ktorí prišli bez prihlásenia.

„Na jednu hodinu mohlo prísť maximálne 50 zaregistrovaných ľudí, tí išli prví, po nich púšťali ostatných bez registrácie, ktorí museli čakať dlho.“

Okrem toho sa mohli registrovať aj ľudia bez predošlej online rezervácie, ktorú nezvládali najmä staršie ročníky.

„Vojaci im pomáhali na tabletoch, čo však znamenalo ďalšie zdržanie, napokon sa vytvoril len jeden spoločný rad.“

A tak sa stalo, že aj tí, ktorí boli online prihlásení a mali prísť o druhej popoludní, sa k odberom dostali o dve hodiny neskôr.

Vojak ukáže, ako na to

Odlišnosť v porovnaní so slovenským systémom tiež je, že každý musí krátko pred odberom vyplniť dotazník, v ktorom je popri mieste bydliska, či telefónnom čísle, potrebné uviesť i etnikum, vierovyznanie či pohlavie.

Zrejme najväčším rozdielom medzi slovenským a britským spôsobom testovania je odber vzoriek.

„Vojak len ukáže, ako sa robí výter z úst a nosa, ale urobiť som si ho musela sama.“

Jeden výsledok je známy krátko po odbere, ak sa chce testovaný dostať k výsledku druhého testu, ktorý trvá približne 24 hodín, opäť sa musí online zaregistrovať, aby mu vôbec prišla SMS s výsledkom.

Ak je človek pozitívny, nasleduje podobný postup ako na Slovensku. Musí ísť do desaťdňovej karantény a spolu s ním členovia domácnosti.

Pozitívne testovaný nemôže ísť nikam z domu, ak by mu na to prišli, dostane podľa Martiny „ťažkú pokutu“.

Život v social bubble

Martina sa nečuduje, že práve oblasť Liverpoolu je najzasiahnutejšou vo Veľkej Británii.

Dlhodobo sleduje, že miestni obyvatelia v podstate väčšinu protiepidemiologických opatrení odignorovali a to vrátane nosenia rúšok, odstupov či hygieny rúk.

„Disciplína tu nikdy nebude. Je pár takých ľudí, ktorí sa snažia, ale väčšina na to vo veľkom kašle.“

Od štvrtka je ostrovná krajina v lockdowne. Otvorené ostali len potraviny, školy a reštaurácie fungujú na princípe take away, teda v podnikoch nie je možné jesť, len si vziať jedlo so sebou.

„Pokiaľ žiješ sám, môžeš sa navštevovať s jednou inou domácnosťou, ale s nikým iným, nazýva sa to tu social bubble, teda sociálna bublina. Okrem toho je možné ísť niekam von do prírody, tiež len s jednou osobou z inej domácnosti.“

Na nákupy celé rodiny

Cestovať sa smie len za prácou. Na nákupy by mal chodiť len jeden člen domácnosti, nanajvýš dvaja.

„Samozrejme, že sa to nedodržiava, do obchodov chodia celé rodiny. V supermarketoch všetkým zadarmo im rozdávajú rúška.“ Dodáva, že dezinfekciu používa len veľmi málo ľudí, skôr sporadicky.

Povinnosť nosenia rúšok si podľa Martiny neplnili ani predavačky v obchodoch, prípadne ich mali len máloktoré. Nie v každom obchode bolo pri pokladni inštalované plexisklo.

Martina pokračuje, že keď úrady ohlásili lockdown, ľudia sa išli zblázniť. Nie však pre nákupy v potravinách.

Vykúpili farby a tapety

„Desiatky metrov dlhé rady sa tvorili pred obchodmi s lacným oblečením. Toaletný papier, ktorý sa v obchodoch vykúpil v prvej vlne ostal, ale tentoraz sa vypredali farby a lepidlá na tapety. Od pondelka do stredy pred lockdownom tiež podniky zorganizovali rôzne párty, reštaurácie boli úplne plné.“

Košičanka poukazuje na to, že z opatrení si robia zábavu najmä mladšie ročníky.

Vyskytli sa prípady, keď žiaci na školách chodili a schválne na druhých priamo kašľali.

„V školách napokon zaviedli pravidlo, že ak to budú robiť, budú vylúčení. Veľa učiteľov bolo pozitívne testovaných a niektoré školy zatvorené.“

Martina pracuje roky v jednom z miestnych hotelov na manažérskej pozícii.

Keďže je lockdown, ubytovanie neposkytujú. Je tak doma a dostáva 80 percent z platu.

Počet nakazených, pripadajúci na stotisíc obyvateľov, je v Liverpoole jeden z najvyšších v Británii, uvádza na svojej oficiálnej webovej stránke britská vláda.

Mesto spolu s okolím bolo ako prvé zaradené do tretieho stupňa lockdownu, v ktorom platia najprísnejšie opatrenia. Trojstupňový systém zaviedla britská vláda v septembri.