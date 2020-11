Podnikateľ staval uprostred sídliska bez povolení, teraz odstraňuje čiernu stavbu

Súkromník ostal verný stavbárom z väznice.

10. nov 2020 o 0:00 Michal Lendel, Judita Čermáková

Starostovi KVP sa zdá, že pracovné tempo by mohlo byť v súčasnosti rýchlejšie. (Zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Na Sídlisku KVP prebiehajú práce na odstraňovaní nedokončenej prístavby na budove bývalej škôlky v Drocárovom parku.

Ide o pozostatky neúspešného projektu, ktorého cieľom bolo prebudovať nevyužívaný areál na moderné sociálne zariadenie pre seniorov.

Podľa starostu mestskej časti (MČ) Košice – Sídlisko KVP Ladislava Lörinca (nezávislý) k odstráneniu 3. podlažia dochádza v dôsledku rozhodnutia stavebného úradu.

Ten skonštatoval, že stavebník ho postavil bez stavebného povolenia.

Projekt súkromníka padol

V tomto prípade ide o spoločnosť RZ Karat podnikateľa Rudolfa Vancáka.

Ten dostal areál s výmerou 6700 metrov štvorcových od miestnej samosprávy ešte v roku 2013.

Za 20 rokov nájmu mal sídlisku vyplatiť dovedna 20 eur.

Podmienkou bolo premeniť nepoužívané predškolské zariadenie na Seniordom.

To sa Vancákovej firme nepodarilo.

Práce postupovali veľmi pozvoľne a neskôr sa úplne zastavili.

Objekty bez dokončených striech vplyvom počasia chátrali.

MČ, ktorá napočítala zo strany nájomníka 9 porušení zmluvy, ju podnikateľovi vypovedala a následne si svoj majetok začiatkom roka 2020 vzala späť po predbežnom opatrení súdu.

Podnikateľ ostal pri väzenskej pracovnej sile

„Práce na postupnom odstraňovaní 3. nadzemného podlažia sa začali minulý týždeň. Rozhodnutie stavebného úradu je stále platné a je viazané na spoločnosť RZ Karat pána Vancáka. V lete sme s ním komunikovali, že jeho nelegálnu prístavbu ideme odstraňovať na vlastné náklady v prípade, ak to nevykoná on. Následne by sme si vymáhali tieto náklady súdnou cestou,“ povedal starosta Lörinc.

Doplnil, že počas októbra bola s podnikateľom podpísaná zmluva, podľa ktorej má prístavbu odstrániť a z areálu odviesť všetok stavebný materiál i sutiny.

Zmluva ho zaväzuje, aby to stihol do konca roka.

„Firma prebrala stavenisko minulý týždeň. Pán Vancák deklaroval, že na tieto práce bude, podobne ako pri výstavbe, využívať služby väzňov zo Šace, ktorí to tam rozoberajú tehličku po tehličke. Na môj vkus idú tieto práce opäť vo veľmi pozvoľnom tempe. MČ poučená z minulosti, si v tomto prípade platí stavebný dozor, ktorý na to celé dohliada,“ uviedol starosta.

Podľa jeho slov samosprávu nestoja práce na búraní nadstavby ani cent.

„MČ znáša v súvislosti s tým iba náklady na stavebný dozor. Ide o sumu približne 1000 eur mesačne.“

Podnikateľ chce tentoraz termín stihnúť

Vancák nám potvrdil, že jeho firma pracuje na demontáži vrchného nezastrešeného podlažia od minulého týždňa.