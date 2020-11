Odkryli útroby nemocničného domu duchov: Žiadne vlámania, vždy si nájdeme cestu

Pár youtuberov vyšiel z anonymity.

15. nov 2020 o 0:00 Katarína Gécziová

Pred pár týždňami odkryli, ako vyzerá jedna z najtajomnejších opustených budov v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach. V areáli na Rastislavovej ulici sa im podarilo nepozorovane vojsť do bývalého pavilónu úrazovej chirurgie. V historickej budove, opustenej vyše sedem rokov, natočili video, v ktorom vidieť operačné sály, nefunkčné cétečko, prázdne pacientske postele, chirurgické náčinie, archívne röntgenové snímky či lekárske izby so zastaranou počítačovou technikou. Zábery urbexerov, teda ľudí, ktorí skúmajú opustené, prípadne verejne neprístupné priestory, majú na youtube už takmer 93-tisíc videní. Reč je o páre s umeleckým menom Altvega. Krátky film o opustenej nemocničnej budove je jedným z vyše 150 videí, ktorými sa prezentujú pred verejnosťou. Denníku Korzár dovolili nahliadnuť do svojej práce, dôvodov, prečo urbex robia a akú na to majú odozvu. V interview sú použité len ich umelecké mená.

Keď sme sa dohadovali na interview, chceli ste sa stretnúť radšej v neskoršom čase a nie dopoludnia, prečo?

Altvega: Youtuberi sú leniví, preto aj robia youtubering. Vstávanie nie je ich silnou stránkou, čas ranného budíčka nemáme konkrétny a pevne stanovený, mení sa každým dňom. Raz hráme do piatej rána hru, a tak spíme aj do piatej popoludnia nasledujúceho dňa. Inokedy zase treba ísť niečo v noci natočiť. Občas točíme aj viac nocí po sebe, čiže toho veľa nenaspíme.

Dá to prácu zakaždým si zohnať, akej budove sa budete venovať, robíte si nejaký zoznam opustených objektov?

Altvega: Vôbec to nie je náročné. Len teraz, keď sme išli za vami na rozhovor, sme v rámci prechádzky hneď tu blízko našli opustenú budovu. Vyzerá staro, tak k nej prídete bližšie, pozriete sa, či tam niekto je alebo nie a už hneď máte tému. Popri urbexe sa venujeme aj climbingu, často lozíme na rôzne vysoké a opustené miesta, čiže je s čím striedať témy na videá.

Kedy a ako ste sa k tejto adrenalínovej zábave, ktorá vás už aj čiastočne živí, dostali?

Altvega: Obaja sme robili urbex, prechádzali sme sa a fotili sme si len pre seba, potom postupom času sme sa inšpirovali zahraničnými kanálmi.

Mia: Chodili sme skôr na funkčnejšie miesta, teda nie do úplne opustených budov, na miesta, kde ešte niečo je a dá sa tam niečo aj zažiť.

Altvega: Urbex má v sebe atmosféru, to tajomno, viete, že sa tam niečo v minulosti odohrávalo, ale nám to prestalo stačiť, chceli sme viac adrenalínu. Páči sa nám urbex, ale zároveň sa nám páči, ak to opustené miesto niekto stráži, alebo ak v časti tej budovy niečo funguje. Podobný príklad je práve spomínaný nemocničný pavilón. Nepoužíva sa, ale videli ste, že tam funguje elektrina, zároveň sme tiež zistili, čo na videu nie je, že na prízemí bol spis, v ktorom bolo zaznačené, že každý druhý deň tam chodí kontrola, okrem toho tam sú inštalované senzory dymu. Toto video sme natáčali tri dni, na tretí deň sme tam išli a zrazu sme počuli, ako niekto hore na poschodí odomyká dvere a vchádza dovnútra. A to je to napätie, musíte sa skryť, aby vás nenašli. Už sa nám v inom prípade stalo to, že sme sa skryli za strom. Mali sme špeciálne vybavenie s nočným videním a keď okolo nás išiel esbéeskár, hľadal nás, bol od nás na meter, ale nevidel nás, zato my jeho vďaka nočnému videniu áno.

To sa vám na tom najviac páči? To tajomno a napätie?

Altvega: Kombinácia toho, povedal by som.

Čo je na tom najviac vzrušujúce?