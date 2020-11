Koronakríza zasiahla košickú cukráreň Aida. Hlási 90-percentný prepad tržieb

Rami Imeri: Ak štát dodrží svoje sľuby, prežijeme.

13. nov 2020 o 0:00 Michal Lendel, Judita Čermáková

Košická cukrárenská značka Aida sa počas koronakrízy borí, podobne ako ďalšie prevádzky v centre mesta, s nedostatkom financií. Pre Korzár to potvrdil jej 75-ročný majiteľ Rami Imeri. Naturalizovaný Košičan, pochádzajúci zo Severného Macedónska, zatiaľ zamestnancov neprepúšťal. Na to, aby im vyplatil mzdy, čaká na peniaze od štátu.

Odrazila sa koronakríza na fungovaní vašich cukrární v centre Košíc?

- Mesiace počas prvej vlny koronavírusu boli ťažké, ale súčasný stav je už pre nás neriešiteľný. V porovnaní s minulým rokom sme prišli v priemere o 90 percent tržieb. V októbri to mohol byť prepad o 95 percent.

Museli ste prepúšťať?

- Zamestnávam skoro 60 ľudí. Aby sme mali doteraz na výplaty, vzal som z jednej banky úver 120-tisíc a z druhej 100-tisíc kontokorent. Výpoveď nedostal nikto. Naši zamestnanci sú mi ako rodina. Situácia sa však stále zhoršuje. Desiateho sme mali výplatný termín, no zamestnancom sme peniaze nemohli poslať. Vláda sľúbila kompenzácie. Teraz čakáme, kedy peniaze prídu, aby sme ich mohli posunúť zamestnancom. Je mi to veľmi ľúto, pretože sú odkázaní iba na peniaze, ktoré zarobia u nás. Nechcem prepúšťať. Veď kam tí ľudia pôjdu? Stále rozmýšľam, čo urobiť, aby sa to vyriešilo, no som bezradný.

Je možné, že značka Aida skončí?

- V tejto situácii je možné všetko.

V akom režime fungujete v súčasnosti?

- Máme zatvorené obe prevádzky na Hlavnej. Na Komenského fungujeme 4 až 5 hodín za deň. No aj tam je to slabé. Za deň urobíme tržbu 200 až 300 eur. Otvorené sme to tam nechali, aby sme neprišli o všetkých zákazníkov. Na to, aby sa nám oplatilo otvoriť našu najväčšiu prevádzku v Andrášiho paláci, by muselo prísť denne aspoň 2000 zákazníkov. To je v súčasnom stave nereálne. Na Hlavnej plánujeme v dohľadnom čase otvoriť aspoň predaj cez okienko a rozbehnúť objednávky tort a zákuskov. Osláv je však málo, ľudia sa nemôžu zhromažďovať.

Máte prehľad, aká situácia je v iných podnikoch v meste?

- Finančné problémy majú asi všetci. Niektorí majitelia už svoje prevádzky zatvorili a je otázne, či ich ešte niekedy otvoria. Vláda na jar sľubovala, že pomôže ľuďom udržať ich pracovné miesta miliardou každý mesiac a firmám sumou 500 miliónov, ktoré im budú vedieť bezúročne požičať. Neviem, ako to funguje, pretože veľa ľudí, ktorí pracovali v centre Košíc, ostalo bez práce.

Dostali sa aj k vám peniaze na podporu zamestnanosti?

- My sme dostali od štátu peniaze v polovici marca a apríla.

Pomáha prekonať súčasnú krízu podnikom aj mesto Košice?

- Naše prevádzky sú v mestských priestoroch. Za nájom platíme mesačne vyše 12-tisíc eur. Niečo nám znížili, no len na 60 dní. Dúfali sme, že to bude na dlhšie obdobie, ale aj to je lepšie ako nič. Taktiež podniky nemusia platiť za vonkajšie terasy na ulici. To sa nás v tejto chvíli netýka, pretože terasy v centre nemáme otvorené.

Je takáto pomoc od štátu i mesta podľa vás dostačujúca?

- Ak sa dodrží, čo bolo sľúbené, podniky prežijú. Štát ale aj mesto by si mali uvedomiť, že nemôžu nechať pozatvárať to, čo sa tu budovalo roky. Z čoho chcú žiť potom? Kto im bude platiť dane a zamestnávať ľudí? Keď už raz niekto prevádzku zatvorí, je veľmi malá pravdepodobnosť, že by ju v budúcnosti znova otvoril. Neviem, či bude potom prevádzkovať všetky cukrárne, pizzerie a ďalšie obchody štát. V Rakúsku, Nemecku ale aj u našich susedov v Maďarsku či Poľsku si to akosi viac uvedomujú.

Myslíte si, že centrum Košíc môže stratiť po pandémii niečo zo svojej atmosféry?

- V tejto chvíli neviem na túto otázku jednoznačne odpovedať. Do Košíc som prišiel pred 55 rokmi a život v tomto meste by som nevymenil za nič. Nejaký čas som pracoval v Rakúsku a keby som tam ostal, mal by som sa po materiálnej stránke možno lepšie. Svojho času som mal možnosť odísť do Bratislavy, kde sa dali zarobiť oveľa väčšie peniaze. Neodišiel som, pretože som si obľúbil Košičanov, mesto a hlavne jeho centrum. Bola by obrovská škoda, ak by sme o to prišli.

Dôsledky koronakrízy mapujú, zatiaľ nevyhodili nikoho V súvislosti s aktuálne zlou finančnou situáciou niektorých podnikov, ktoré si od mesta prenajímajú priestory, sme oslovili vedenie košického magistrátu. Okrem iného sme sa zaujímali o to, či mesto eviduje súčasný stav a či má nejaký plán, ako by pomohlo nájomníkom zmierniť dôsledky koronakrízy. Radnica nás vo svojej odpovedi odkázala na Bytový podnik mesta Košice (BPMK), ktorý spravuje väčšinu mestských objektov. Podľa riaditeľa BPMK Petra Vrábela má správca o situácii prehľad. „S každým naším nájomcom, ktorý nás oslovil, aj aktívne komunikujeme. Hľadáme vzájomne prospešné riešenia, ako im pomôcť preklenúť toto obdobie a zachovať nájomný vzťah. Dôsledky druhej vlny pandémie sa v tomto štádiu ešte mapujú. Čakáme na definitívne rozhodnutie vlády a príslušných ministerstiev ohľadom úľav na nájomnom, tak ako to bolo v prvej vlne. Na základe toho bude navrhnutý plán riešenia,“ reagoval šéf mestského podniku. Podľa jeho slov bolo predbežne prijaté rozhodnutie, podľa ktorého môže každý nájomca, ktorý má dlh, odložiť jeho splácanie po skončení mimoriadnej situácie. No len za predpokladu, že svoj záväzok zabezpečí zákonnou formou. „Presné podmienky odloženia dlhu aktuálne spracovávame. Situáciu sa snažíme riešiť konštruktívne. K vypovedaniu nájomných vzťahov v dôsledku dlhu na nájomnom sme zatiaľ nepristúpili,“ dodal Vrábel. (len)