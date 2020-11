Košičania si adoptovali polovicu ponúkaných chodníkov

Mesto prízvukuje, že za úraz na nich zodpovedá samo.

15. nov 2020 o 0:00 Monika Almášiová

KOŠICE. Mesto Košice sa už niekoľko rokov snaží nájsť optimálny spôsob zimnej údržby chodníkov.

Tentoraz ich skúsili zveriť ľuďom, ktorí sú ochotní si v zime zamakať. Samozrejme, za peniaze.

Zima je však za dverami a adoptívnych úsekov je ešte stále dosť.

Spôsobila to novela zákona

Zatiaľ čo cesty sú spravované pomerne efektívne, pri zimnej starostlivosti o chodníky magistrát až doteraz ťahal za kratší koniec.

Problémy sa začali s prijatím takzvanej chodníkovej novely v máji 2018.

O obecné chodníky sa odvtedy už nemuseli starať ľudia z priľahlých domov, ale táto povinnosť zo zákona prešla na vlastníkov alebo správcov chodníkov, teda na samosprávy.

Radnica sa začala o sneh a ľad na chodníkoch po prvýkrát starať v zimnej sezóne 2018/2019 a vyriešila to krokom, ktorý Košičanom zdvihol tlak.

Zjavili sa totiž modré tabuľky, ktoré informovali o tom, ktoré chodníky alebo ich časti nie sú udržiavané.

Dokopy ich bolo osemsto.

Aj samotný primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) vtedy priznal, že s textom „Chodník je v zimnom období neudržiavaný", bijú do očí.

Tabuľky z ulíc nezmizli ani minulú sezónu, ale na začiatku tejto ich už v uliciach neuvidíme.

Najbližšie k bydlisku

Mesto spustilo to, o čo sa pokúšali v menšom rozsahu aj iní, chodníky ponúkli obyvateľom na adopciu.

Ktokoľvek si môže adoptovať konkrétny jeden úsek.

Potrebuje na to len aplikáciu Zimná údržba, v ktorej sa prihlási a vyberie si úsek najbližšie k miestu, kde býva.

Aplikácia mu vygeneruje zmluvu, tú musí prísť osobne podpísať na magistrát.

„Má na to tri dni, počas ktorých je úsek v aplikácii označený ako rezervovaný. Ak to človek nestihne, úsek sa po troch dňoch odblokuje a je opäť ponúknutý na adopciu. Ak to stihne a zmluvu podpíše, z ponuky je stiahnutý,“ vysvetľuje hovorca Košíc Vladimír Fabian.

V noci sa aplikácia neohlási

Zimná údržba v meste oficiálne štartuje 15. novembra, ak od tohto dátumu nasneží alebo bude mrznúť, ľudí s adoptovanými chodníkmi bude aplikácia vyzývať, aby svoj úsek upratali.

„Dispečer rozposiela notifikácie a SMS-ky podľa jednotlivých lokalít,“ vysvetľuje Fabian.

Vďaka tomu sa vraj nestane, že ak nasneží na jednom sídlisku, dostanú výzvu aj na inom, kde mohlo pršať a teda nie je potrebné niečo čistiť.

„Existuje aj interná dohoda, že sa notifikácie nebudú posielať po desiatej večer a prvá môže prísť najskôr o šiestej ráno. Ľudia sa teda nemusia obávať, že sa ich adoptovaný chodník bude dožadovať pozornosti uprostred noci.“

Prvá odmena v decembri

Fotografiu očisteného chodníka je potrebné nahrať do aplikácie, aby sa dalo overiť, že daný úsek je v poriadku.

Za to všetko patrí prihláseným obyvateľom odmena.

„Paušál na celú sezónu je 200 eur. K tomu zinkasujú aj 5 eur za každý deň reálneho čistenia či solenia. Počas minulej sezóny bolo takých dní 60, ak by to už fungovalo, tak by si každý jeden čistič chodníkov zarobil za minulú zimu 500 eur,“ vysvetľuje Fabian.

Prvých sto eur z paušálu má byť vyplatených v polovici decembra.

Druhá časť na konci sezóny spolu so sumou za dni, kedy bolo potrebné odhŕňať sneh alebo soliť.

Zodpovednosť je na meste

Vrecká s posypovým materiálom budú ľuďom, ktorí majú svoj chodník adoptovaný, distribuované v najbližších dňoch, preferovaný nástroj na odhŕňanie snehu či rozbíjanie ľadu si už musia zabezpečiť sami.