Na košickej geriatrii počet nakazených klesol, začína prijímať nových pacientov

Infikovaní sú stále aj členovia personálu.

13. nov 2020 o 0:00 Kristián Sabo

KOŠICE. Kritický stav v geriatrickom Ústave svätého Lukáša v Košiciach sa zmenil na vážny.

Keďže v posledných dňoch nakazení nepribúdajú, špecializované pracovisko začalo prijímať aj nových pacientov.

Počet infikovaných na nový koronavírus klesol zo 71 (koniec októbra) na súčasných 49.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zamestnanci sa vracajú do práce

Riaditeľ ústavu Juraj Sýkora nám povedal, že sa do práce začali vracať zamestnanci.

Súvisiaci článok Košická geriatria hlási 71 pozitívnych na koronavírus Čítajte

„Situácia je podstatne lepšia, avšak stále vážna. Môžem povedať, že sa nám vrátilo 50 percent zamestnancov, takže prevádzka je stabilizovaná. Čo sa týka pacientov, od pondelka nám nepribudol ani jeden pozitívne diagnostikovaný. To znamená, že momentálny denný prírastok novonakazených zamestnancov či pacientov je na nule,“ vysvetlil J. Sýkora.

Stále však evidujú desiatky nakazených.

„Celkový počet pacientov na Covid oddelení bol k štvrtku 32, čo sa týka nakazených zamestnancov, evidujeme ich 17, no mali sme až 38. Tu je vidieť výrazný rozdiel, zdá sa, že to ide z kopca.“

Na geriatrii pred niekoľkými týždňami otvorili špeciálne Covid oddelenie. V rámci spolupráce s Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura (UNLP) v Košiciach si v prípade potreby presúvajú pacientov.

„Žiaden z nakazených, či už pacientov alebo zamestnancov nie je vo vážnom zdravotnom stave v súvislosti s ochorením na koronavírus. V prípade, že by došlo k zhoršeniu zdravotného stavu, tak ich vieme presunúť na špecializované oddelenia UNLP.“

Testovaných testujú ešte raz

Šéf geriatrie zdôraznil, že konečne začali prijímať aj nových pacientov.

„Do vytvorených bielych zón pracoviska sme začali od utorka prijímať nových pacientov. Musia prejsť cez filter, ak sú zdraví, tak môžu byť umiestnení na biele oddelenie. V praxi to vyzerá tak, že pacient musí mať PCR test nie starší ako 48 hodín s negatívnym výsledkom. Keď k nám nastúpi, putuje do filtra. Ide o vyčlenenú časť oddelenia a k takémuto pacientovi pristupujeme, akoby bol potencionálne pozitívny na koronavírus. Napriek tomu, že má negatívny test, absolvuje pri príjme ďalší, potvrdzujúci PCR test. Pretože aj počas 48 hodín, prípadne pri prevoze pacienta, môže dôjsť k infikovaniu. Pozorujeme klinické príznaky a pokiaľ je pacient v poriadku, umiestnime ho do bezpečnej bielej zóny. Ak by vyšiel pozitívny, putoval by na Covid oddelenie, našťastie sme zatiaľ takýto prípad nezaznamenali. Sme pripravení, no nový systém funguje len pár dní.“

Podľa Sýkoru už potrebujú uvoľnenie aj nemocnice, preto vníma možnosť presunu niektorých pacientov na geriatriu ako dobré riešenie.

„Hromadia sa im pacienti, ktorí sú indikovaní na oddelenie dlhodobo chorých (ODCH). Často nie sú schopní ísť do domáceho prostredia. Preto musíme urobiť všetko, aby sme ich vedeli prijať.“

Medikov zatiaľ nepotrebujú

Medici, ktorí pomáhali na geriatrii v uplynulých týždňoch kvôli desiatkam zamestnancov v domácej karanténe, momentálne potrební nie sú.

Budúce sestry však naďalej na geriatrii pomáhajú.

„Medikov už nemáme, avšak stále využívame pomoc sestier zo stredných zdravotníckych škôl. Ich počet z 18 klesol, máme ich však stále zazmluvnené pre prípad potreby. Vypomáhajú stále a ich služby využívame v závislosti od aktuálnej situácie. Covid oddelenie je posilnené o zdravotnícky personál, zároveň tam funguje prísny epidemiologicko-hygienický režim.“

Podľa Sýkoru sú momentálne oddelenia geriatrie stabilizované a môžu poskytovať plnohodnotnú starostlivosť.

„Musíme si však uvedomiť, že pandémia je stále tu a ešte ju tu budeme mať asi veľmi dlhý čas. Aj preto špecializované oddelenie pre pozitívnych na koronavírus zostáva v prevádzke a v prípade potreby budeme vedieť využiť desiatky lôžok. V prípade, že bude mať UNLP dlhodobo hospitalizovaných ODCH pacientov, ktorí sú v neinfekčnej fáze ochorenia a zaberajú tam lôžko, môžu sa k nám dostať. Ocitnú sa však na spomínanom červenom oddelení. Musíme sa s tým naučiť žiť, ľudia si musia sami v sebe ozrejmiť, že sa ochorenie môže týkať všetkých.“