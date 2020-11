Podnikateľ obvinil poslanca, že si pýtal úplatok za dotáciu na vytvorenie pracovného miesta

Prípad preveruje NAKA.

13. nov 2020 o 21:59 Michal Lendel

Správu budeme aktualizovať.

MOLDAVA NAD BODVOU, KOŠICE. Národná kriminálna agentúra (NAKA) preveruje okolnosti, za akých boli prideľované finančné príspevky na podporu vytvárania pracovných miest na východnom Slovensku.

V piatok o tom informoval portál aktuality.sk.

„Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry vedie od júna 2020 trestné stíhanie vo veci zločinu prijímania úplatku, ktorého predmetom vyšetrovania je možná korupcia v procese prideľovania dotácií v rámci projektu Cesta na trh práce 2. Vzhľadom na prebiehajúce trestné konanie nie je možné sa konkrétnejšie k prípadu vyjadriť, keďže by mohol byť zmarený, resp. podstatne sťažený účel trestného konania,” uviedla pre aktuality.sk vedúca oddelenia komunikácie Prezídia Policajného zboru Andrea Dobiášová.

Peniaze podnikateľom, ktorí sa uchádzajú o dotáciu, schvaľuje úrad práce.

Projekt prepláca Európska únia.

Podnikateľovi sa mal ozvať poslanec župy

Aktuáliy.sk v súvislosti s podozreniami uvádzajú príklad podnikateľa z okresu Košice–okolie, ktorý sa pred časom úspešne uchádzal o prostriedky na vytvorenie jedného pracovného miesta.

Za týmto podnikateľom sa mal údajne zastaviť poslanec Košického samosprávneho kraja Roland Szabó (kandidoval za Smer-SD), ktorý je podľa aktualít členom komisie, rozhodujúcej o prideľovaní dotácií.

„Pán Szabó potom, ako to bolo schválené, prišiel za mojou priateľkou, ktorej povedal, že treba dať jednomesačnú úhradu alebo plat alebo ako to nazveme z toho, čo bolo schválené, lebo to tak funguje,” povedal podnikateľ portálu.

Údajne žiadanú 700-eurovú sumu súkromník odmietol vyplatiť.

Szabó sa voči obvineniu ohradil

Krajský poslanec Szabó z Moldavy nad Bodvou pýtanie peňazí odmietol.

Ako argument uviedol, že žiadosti o dotácie nemá komisia k dispozícii vopred.

„Prístup k žiadosti nemám, dostávame to tesne pred výborom. Vidím to vtedy v danom momente, 80 žiadostí, listujeme každú jednu žiadosť osobitne,” povedal Szabó pre aktuality.

Doplnil, že ak bude treba, príde vypovedať a bude sa voči tomu ohradzovať.