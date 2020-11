Predaj tenisovej dvojhaly na Aničke vzbudzuje v poslancoch pochybnosti

Vidia právne i majetkové nezrovnalosti a vyrušujú ich prepojenia.

15. nov 2020 o 8:14 Peter Jabrik

KOŠICE. Na pondelkovom mimoriadnom mestskom zastupiteľstve (MZ) v Košiciach sa má opätovne rozhodovať o predaji 17 rokov chátrajúcej mestskej tenisovej dvojhaly v atraktívnej rekreačnej lokalite Anička.

Verdikt presunuli pre pochybnosti a nejasnosti

Vedenie mesta na čele s primátorom Jaroslavom Polačekom (nezávislý) navrhuje predať túto nehnuteľnosť z dôvodu hodného osobitného zreteľa za 1 euro občianskemu združeniu Telovýchovná jednota ( OZ TJ) Košice.

Poslanci na októbrovom rokovaní MZ odložili konečný verdikt o tejto kontroverznej transakcii, lebo nemali dostatok informácií a bolo okolo nej priveľa nejasností najmä pre zložité majetkové vzťahy.

Hala síce patrí mestu a aj väčšina parciel pod ňou je naň v katastri nehnuteľností stále napísaná, ale o pozemky vedú so samosprávou súdne spory bývalí vlastníci (resp. dediči) prevažne z mestskej časti Ťahanovce-obec, ktorým boli ešte za bývalého režimu vyvlastnené v rozpore so zákonom.

Poslanec Milan Lesňák (nezávislý) predstavil kolegom ešte pred ich októbrovým rozhodnutím o odsunutí materiálu na neskôr obsiahly súbor otázok, na ktoré požadoval odpovede.

Nechýbali napríklad pochybnosti o finančnej solventnosti záujemcu, serióznosti jeho zámeru zachovať halu na šport, reálnosti splnenia podmienok uzavretia zmluvy či o pravdivosti poskytnutých informácií zo strany vedenia mesta.

Polaček: Neexistuje jednoduché ani najlepšie riešenie

V snahe rozptýliť obavy i nejasnosti pred pondelkovým zasadnutím MZ zvolali na štvrtok primátor a riaditeľ magistrátu Marcel Čop stretnutie, na ktoré pozvali zástupcov mestského parlamentu i prezidentku správnej rady OZ TJ Košice Júliu Samošiovú.

„Vytiahli sme túto dlhoročnú agendu, lebo pri obhliadke haly niekedy pred rokom a pol sme sa s poslancami zhodli na tom, že ju musíme riešiť. Máme tu objekt, ktorý dlhé roky chátra a nie sme schopní ho dať, podobne ako moji predchodcovia, do stavu užívania,“ zdôraznil primátor.

Dodal, že v tomto prípade neexistujú ani jednoduché a ani najlepšie riešenia, len nejaké, ktoré ponúka z minulosti zdedený stav.

„Ak chceme, aby sa v dvojhale tenis hral, vychádza nám, že najjednoduchšie je vybrať sa smerom k súčasnému správcovi vonkajších tenisových kurtov na Aničke. Uvedomujeme si, že za tou halou je množstvo technických problémov, krívd a súdnych sporov, ale zároveň, že s tým bremenom musíme pohnúť.“

Čím podmieňuje mesto predaj

Kupujúci, OZ TJ Košice, sa podľa pôvodne predloženého návrhu uznesenia na októbrové MZ má zaviazať, že investuje do jej rekonštrukcie minimálne 350-tisíc eur a sprevádzkuje ju do 20 mesiacov odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

V prípade porušenia povinností kupujúceho bude mesto oprávnené od zmluvy odstúpiť.

Zakotviť chce do nej i podmienku, že nový vlastník bude predkladať raz štvrťročne správu o vykonaných prácach a umožní ich kontrolu mestom poverenému splnomocnencovi.

Vedenie magistrátu ponúklo vo štvrtok túto funkciu Lesňákovi.

V zmluve má byť uvedené aj to, že halu bude môcť raz ročne bezplatne využiť samospráva na svoju akciu a počas dvoch rokov minimálne raz za dva týždne športujúci seniori.

V dôvodovej správe sa tiež písalo, že do 10 dní od povolenia vkladu má mať tiež kupujúci povinnosť uzavrieť s mestom dohodu o urovnaní súdnych sporov (zmier), ktoré medzi sebou vedú v súvislosti s tenisovým areálom na Aničke.

V návrhu uznesenia toto absentovalo.