Miliónový prípad košického podnikateľa a exšéfa daniarov súd rozdelil, teraz ich spojí

Za podvody s DPH stíhajú 21 ľudí.

16. nov 2020 o 0:00 Róbert Bejda

PEZINOK, KOŠICE. Po vyše mesačnej prestávke bude v stredu na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku pokračovať pojednávanie s bývalým riaditeľom Daňového úradu Košice IV Ivom Prokopičom.

Spolu s dvadsiatkou obžalovaných je stíhaný pre daňovú trestnú činnosť.

Predvolania okrem Prokopiča dostali košický podnikateľ Gabriel K., jeho manželka a viacero podnikateľov, známych aj z iných ekonomických prípadov.

Prvé dve pojednávania boli na špeciáli naplánované na október, no napokon stačil jeden deň.

Podvody s DPH

Prípadom sa polícia zaoberala od roku 2009. Postupne boli obvinené vyše dve desiatky osôb z celého východného Slovenska, no hlavne z Košíc a okolia. Medzi nimi figurovali muži aj ženy.

Polícia koncom roka 2017 prípad s návrhom na podanie obžaloby odstúpila špeciálnej prokuratúre. Tá o dva roky vyšetrovanie daňovej megakauzy ukončila.

„Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal 20. decembra 2019 na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) obžalobu spolu na 21 osôb obvinených zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, z daňovej trestnej činnosti a iných trestných činov. V rámci trestnej činnosti páchanej v rokoch 2007 až 2009 si zločinecká skupina uplatnila nadmerné odpočty DPH za vyše 20 miliónov eur," informovala hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.

Obžalovaní podľa obžaloby zakladali fiktívne spoločnosti, ktoré medzi sebou obchodovali a vystavovali nepravdivé účtovné doklady. Z účtov vyberali peniaze z neoprávnene vyplatených DPH-čiek a rozdeľovali ich. Prokopič a Gabriel K. mali rozhodovať o činnosti skupiny, riadiť ju, vydávať pokyny, deliť financie a podobne.

Tökölyová dodala, že nadmerné odpočty za vyše 17 miliónov eur už boli vrátené alebo uhradené.

Za mrežami je iba jeden

Spis má 33-tisíc strán a 140 zväzkov, veľkú časť tvoria prílohy. Obžaloba má 259 strán. Z 21 mien v nej patrí 17 mužom a štyri ženám. Žalované skutky sú rozčlenené na časti A až G. Časť B je rozčlenená na 220 skutkov a C na 13 skutkov.

Časť paragrafov spadá ešte do Trestného zákona účinného do septembra 2012 a časť už do nového. Ide napríklad o zneužívanie právomoci verejného činiteľa (so sadzbou 10 až 12 rokov), falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny (7 až 12 rokov) či legalizáciu príjmu z trestnej činnosti (12 až 20 rokov).

Až na jedného obžalovaného sú všetci súdení na slobode.

Za mrežami je Martin Sabolčák, ktorý si odpykáva sedem rokov za predošlú daňovú trestnú činnosť.

Vyše tretina neprišla

Senát sudcu Ondřeja Kozlíka v Pezinku naplánoval v tejto veci viac termínov. V októbri to mali byť dva dni, no už vtedy stačil na odročenie jeden.