Vojna v košickom dopravnom podniku sa nateraz skončila. Všetko ostáva po starom

Poslanci vzdali boj o odvolanie primátorovho človeka.

16. nov 2020 o 12:57 (aktualizované 16. nov 2020 o 15:44) Peter Jabrik

KOŠICE. Primátorovi Jaroslavovi Polačekovi (nezávislý) sa predsa len podarilo udržať riaditeľa magistrátu Marcela Čopa na poste predsedu predstavenstva Dopravného podniku mesta Košice (DPMK).

Súvisiaci článok Vojna v DPMK sa nekončí: Primátor podržal svojho človeka Čítajte

O prelomenie veta primátora sa ani nepokúsili

Na pondelkovom mimoriadnom mestskom zastupiteľstve sa napokon ani nehlasovalo o prelomení primátorovho veta, ktorý nepodpísaním pozastavil účinnosť októbrového uznesenia poslancov o odvolaní Čopa z orgánov 100-percentnej mestskej akciovky.

Poslanec a predseda dozornej rady DPMK Jozef Filipko (SMK) sa totiž rozhodol, že kolegom nepredloží avizovaný návrh na potvrdenie uznesenia. Priznal, že by zaň aj tak nezahlasovala zákonom vyžadovaná trojpätinová väčšina hlasov všetkých poslancov (25 zo 41).

Článok pokračuje pod video reklamou

„Momentálny stav je asi taký, že tím pána primátora, ktorý mu fandi, má pod 20 poslancov. Skupina, ktorá bola ochotná predložiť prelomenie veta, má tiež plus-mínus toľko. Niekoľko poslancov je takých, ktorí nebudú hlasovať v jednom ani v druhom tíme. Prelomenie veta momentálne neprichádza do úvahy,“ vysvetlil Filipko.

Primátor si vie predstaviť spoluprácu s každým

Takmer rok trvajúci spor vedenia mesta s veľkou časťou mestských poslancov o personálne obsadenie kľúčových postov v podniku sa tak nateraz skončil tam, kde začal.

Padyšák zostal generálnym riaditeľom DPMK napriek Polačekovej nevôli, ale nestal sa ani pri významnej podpore v zastupiteľstve predsedom predstavenstva namiesto riaditeľa magistrátu.

Primátor medzičasom podal trestné oznámenie pre podozrenie z machinácií pri verejných obstarávaniach v DPMK a vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci.

Druhá strana zas odmieta takéto obvinenia, kritizuje Čopa za to, nestíha robiť obidve funkcie a brzdí tak aktivity dopravného podniku.

Otázkou teda je, ako je možné v takejto atmosfére nedôvery ďalej konštruktívne spolupracovať.

„Viem si predstaviť spoluprácu s každým človekom, ktorému záleží na rozvoji mesta, DPMK a spokojnosti jeho cestujúcich. Ako som už avizoval, plánujem sa zúčastňovať rokovaní predstavenstva DPMK. Aj pána Filipka som požiadal, aby na tieto rokovania chodil. Verím, že sa tam budeme stretávať a spoločne hľadať tie najlepšie riešenia pre DPMK,“ vyjadril sa primátor.

"Tak ako vždy, aj v tomto prípade plne rešpektujem rozhodnutie mestského zastupiteľstva," stručne komentoval momentálny stav Padyšák.

Filipko: Možno Čop odstúpi sám. A aj z magistrátu

Filipko sa poďakoval tým poslancom, ktorí chceli potvrdiť primátorom stopnuté uznesenie.

„Nikomu nebudem nič vyčítať. Škoda len, že mnohí z vás ste sľúbili pánovi primátorovi, že za to nebudete hlasovať. Dôležité je, že zhruba polovici poslancov nezáleží na dopravnom podniku, nechcú už o tom počuť ani rokovať, len nech je pán primátor spokojný. Možno mnohí z nich dostanú za to svoje benefity.“

Za škodu považuje i to, že tým neumožnia pracovať predstavenstvu v novom zložení, aké v októbri schválili. Po odchode Čopa sa mal stať jeho členom dlhoročný zamestnanec a riaditeľ riadenia dopravy Roman Danko.

„Zrejme je potrebné počkať, kým vyzreje doba,“ dokončil Filipko.

Neskôr pre Korzár doplnil, že na prelomenie primátorovho veta uplynulo z 90-dňovej zákonnej lehoty iba 28 dní.

„Žiadny stav netrvá večne. Aj pánovi primátorovi sa možno minú možnosti ponúkaných ‚benefitov‘ a ubudnú ďalší hráči z tímu. V zime sa už ani chodníky neopravujú. Možno pán Čop odstúpi sám a možno aj z magistrátu...“

Ako tomu máme rozumieť, nechcel v tejto chvíli bližšie konkretizovať.

Dodal len, že je trpezlivý. Majú zatiaľ 18 podpisov poslancov na zvolanie rokovania mestského zastupiteľstva. Zvolajú ho iba v prípade, že budú mať na prelomenie veta potrebnú podporu. Chýba im do nej ešte sedem hlasov členov košického parlamentu.

Poslanec Michal Djordjevič (nezávislý) sa začudoval, prečo by sa vôbec malo veto prelamovať, keď Čop priamo na júlovom zastupiteľstve verejne deklaroval, že sa vzdá funkcie v DPMK, ak poslanci potvrdia na poste generálneho riaditeľa Padyšáka. Nevedel si s ním totiž ďalej predstaviť spoluprácu.

Poslanci to urobili, ale Čop sa nevzdal. Primátor to obhajoval tým, že on svoju pravú ruku presvedčil, aby zmenila názor a zotrvala vo funkcii.

„Chcem vedieť, či sa niečo zmenilo alebo akú váhu má slovo riaditeľa magistrátu. Aspoň by bolo slušné povedať – prehodnotil som svoje rozhodnutie, chceme mať vplyv, controling v tomto podniku prostredníctvom zamestnanca magistrátu. Netvárme sa však, vážení, že toto povedané nebolo,“ pýtal sa Djordjevič.