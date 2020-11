Šéf najstaršieho košického kina: Situácia sa zlepší až s vakcínou

Napriek možnosti otvoriť nechali Úsmev zatvorený.

17. nov 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Od pondelka môžu byť kiná spolu s divadlami a kostolmi otvorené.

Vpustiť však budú môcť nanajvýš polovicu z ľudí, ktorí sa do nich zmestia.

Informoval o tom v piatok poobede na sociálnej sieti premiér Igor Matovič (OĽaNO).

Prevádzkovateľov kín postup vlády prekvapil. Na otvorenie sa pripraviť nestihli.

Riaditeľ kina Úsmev v centre Košíc Lukáš Berberich hovorí, že nekonzistentnosť vládnych rozhodnutí nikomu neprospieva.

Producenti zatiaľ nechcú nasadzovať filmové novinky, vrátane nového Bonda. Čakajú na návrat divákov do kinosál.

Ako vnímate povolenie na otvorenie kín, kostolov a fitnescentier?

Je veľmi náročné, keď nie je jasné, čo bude o týždeň, takéto zmeny na poslednú chvíľu a nekonzistentnosť rozhodnutí nám ako prevádzkovateľovi kina neprospievajú. Veď ešte minulý týždeň bola na stole otázka komunitného testovania. Chápeme, že situácia je zložitá, avšak práve preto je pre nás v našom segmente dôležité, aby opatrenia boli robené cieľavedome a s jasnejšou víziou. Namieste by bolo aj otvorenie témy kompenzácií ušlých ziskov, ktoré kinám vznikli z dôvodu protipandemických opatrení.

Prišlo toto povolenie v dostatočnom časovom predstihu?

Určite nie.

Ako sa vám pozdával plán komunitného testovania, znamenalo by to pre kino otestovať divákov?

Dokážeme pochopiť koncept komunitného testovania pri väčších príležitostných podujatiach, ako futbalové zápasy (raz za týždeň) a podobne. Nie je však úplne jasné, ako by to fungovalo pri kinách. Komunitné testovanie pri kinách sprevádza veľa otáznikov. Testovalo by sa každé tri týždne? Čiže, ak oslovíme našu komunitu a urobíme testovanie, všetci, ktorí budú môcť v ten daný termín prísť na testovanie, budú môcť kino navštevovať nasledujúce tri týždne? Vieme si predstaviť, že by kiná boli otvorené plošne pre divákov s negatívnym testom, avšak nie sme si istí, do akej miery by sme sa mohli zúčastniť a podporiť testovanie, aby to pre nás nebolo finančne náročné.

Vy ste sa rozhodli kino nateraz neotvoriť. Prečo?

Z viacerých dôvodov. Dôležitým dôvodom je filmová distribúcia. Aké aktuálne filmové novinky budú pre kiná dostupné nám nie je úplne jasné, keďže aj medzinárodné trhy fungujú veľmi obmedzene. Ak sa však v najbližších dňoch objavia zaujímavé filmové tituly, kino otvoríme.

Ako si diváci zvykli na online premietania? Akú majú tieto filmy návštevnosť?

Niektoré tituly fungujú lepšie, iné menej. Hovoríme však maximálne o dvoch desiatkach divákov na jedno premietanie. Veľkou výhodu však vidíme v tom, že vďaka online premietaniam máme aj počas týchto obmedzení čo ponúknuť, a teda vieme udržiavať komunikáciu s našimi divákmi.

Kedy predpokladáte, že by sa mohli diváci vrátiť do kina?

Sme za koordinovanejší postup. Momentálne túto situáciu riešime aj so Združením prevádzkovateľov kín. Problémom naďalej ostávajú aj určité obavy divákov z návštevy kina, teda celospoločenská atmosféra. Stabilizáciu situácie predpokladáme snáď až nástupom vakcíny proti Covidu-19 a následnému spusteniu veľkých filmových titulov, ako je napríklad odkladaná premiéra novej bondovky.

Majú distribútori pripravené novinky? Ako koronavírus ovplyvnil aj filmovú produkciu?

Filmy sú, producenti a distribútori však čakajú na vhodný čas ich odpremiérovania. Nikto nemá záujem svoj film potopiť, zvlášť, ak je za projektom niekoľkoročné úsilie. Čo sa týka samotných produkcií, tam platí, tak ako vo všetkom, pandémia ovplyvnila aj natáčania a pripravované filmovačky nielen na Slovensku. Počas leta sa však niečo natáčalo, veríme, že môžeme očakávať zaujímavé filmy aj s rokom výroby 2020.

Neotvorilo ani jedno kino Aj obidve multiplexové kiná v košických obchodných centrách ostávajú nateraz zatvorené. Multikiná Ster Century Cinemas až do odvolania nepremietajú. „Sme rovnako ako vy, unavení a frustrovaní z celej situácie. Ďakujeme za pochopenie a veríme, že sa čoskoro vidíme pri skvelých filmoch.“ Aj kino zo siete Cinemaxu ostáva napriek povoleniu otvoriť uzavreté. „Informácia, že v pondelok 16. 11. môžeme otvoriť naše prevádzky nás príjemne potešila, no i zaskočila. Nakoľko by sme do pondelka nestihli zabezpečiť maximálny filmový zážitok na aký ste u nás zvyknutí, naše kiná naďalej ostávajú zatvorené.“ O ďalšom postupe budú obe kiná informovať na svojich stránkach. Ani kinosála v kultúrnom centre Tabačka najbližšie dni nepremieta. Zamestnanci nezávislého kultúrneho centra pracujú na tom, aby návštevníkom sprístupnili aspoň časť programu, ktorý opatrenia po novom dovoľujú s istými obmedzeniami realizovať. „Reagovať na zmeny, ktoré zo strany vlády prichádzajú zo dňa na deň, resp. cez víkend je pre nás náročné a to i napriek tomu, že nám diváci a živá kultúra medzi stenami centra už veľmi chýbajú. O zmenách v programe bude informovať na našom webe a sociálnych sieťach,“ uviedla Barbara Denciová z Tabačky.