Fitnesska Žigalová o mesiacoch bez klientov: Hrôza, teraz riešim nájmy z prvej vlny

Keby jej úrady povolili jedného človeka, tak by pre neho otvorila.

17. nov 2020 o 0:00 Katarína Gécziová

Osemnásť rokov prevádzkuje v Košiciach fitness centrum MARIETTA ŽIGALOVÁ. Tak dlho,ako počas tejto koronakrízy, ešte nikdy zatvorené nemala. Myslí si, že veľké prevádzky s drahým nájmom môžu mesiace bez klientov zruinovať. Vraví, že stratu prevádzkam, ako je aj tá jej, už nikto nevráti. Je si však vedomá toho, že zdravie je priorita, preto pokorne prijíma všetky opatrenia. Ľudia sú podľa nej disciplinovaní, vážia si, že môžu chodiť cvičiť aspoň v obmedzenom režime.

Počujem, že sa s nejakým klientom dohadujete na ďalšom tréningu. Dnešné otvorenie vášho fitness centra po dlhom čase vyzerá celkom pozitívne...

Článok pokračuje pod video reklamou

- Sme optimisticky naladení, všetci nabudení na cvičenie. Zákazníci mi vypisovali, kedy už konečne budú môcť prísť, ja som vzorne čakala, mali sme zatvorené tak, ako si to vyžadovali nariadenia. Využila som čas na návštevu Oravy, kde mám rodičov a priateľa, absolvovala som tam dokonca tri odbery a výsledky boli vždy negatívne. Už som si hovorila, že táto spoločnosť ma chce úplne presvedčiť, že som negatívna a ja som pritom celý život pozitívne naladená.

Ako vyzeralo utorkové ráno vo vašom fitku?

- Mám dve prevádzky na Sídlisku KVP, spodná časť je vyhradená pre posilňovňu, horné poschodie je zase aeróbna sekcia, čiže mne to úplne stačí a vyhovuje. U nás je skôr klubový systém, máme zákazníkov, ktorí k nám chodia desať či pätnásť rokov, čiže povedala by som, že už máme aj medzi sebou vytvorenú imunitu. Našťastie, máme rezervačný systém objednávania cez internet, ktorý sme si nastavili tak, že na každé cvičenie sa môže prihlásiť maximálne šesť ľudí, takže u nás nehrozí nával, že by niekto čakal za dverami. Šesť ľudí na našu menšiu prevádzku je v poriadku, ale centrá, ktoré majú veľké priestory, pre nich to môže byť problém otvárať pre tak malé množstvo zákazníkov.

Čo možno robiť v čase, keď fitness centrum nefunguje?

Súvisiaci článok Marietta Žigalová oslavuje 50 rokov. Plánuje návrat na súťaže Čítajte

- Rekonštruovali sme priestory, vymaľovali sme, dali nové podlahy, dali sme opraviť stroje. Začali sme s tým, ale zároveň sme neustále sledovali, ako sa situácia vyvíja, keďže sa hovorilo, že sa opatrenia zase zmenia, zatvorenie sa ešte predĺži. Tak sme si hovorili, že máme čas. Zrazu v piatok povedali, že od pondelka môžeme mať otvorené, tak sme všetko museli dokončiť počas víkendu.

Čo to pre takú menšiu prevádzku ako máte vy, znamená robiť všetky úkony navyše ako dezinfekcia priestorov či meranie teploty?

- Je to v poriadku, nie je to výrazná nadpráca. Máme recepčné, ktoré s tým pomáhajú. Okrem toho sme tu pravidelne celá rodina – syn aj dcéra - staviame na tom, že sme rodinné fitness centrum.

Ako dlho ste vlastne mali zatvorené, ak vezmeme do úvahy obe vlny?

- Počas prvej vlny to bolo dva a pol mesiaca, počas druhej jeden mesiac. Fitness centrum prevádzkujem 18 rokov, ale tak dlho som ho ešte v živote nemala zatvorené, maximálne som chodila štvordňovú dovolenku. Na jednej strane som aj bola rada, ale na druhej strane po týždni či dvoch to chýba. Najmä z ekonomického hľadiska je to hrôza, ešte teraz sa riešia nájmy za prvé etapy korony. Ale človek sa uskromní a stále si povie, že zdravie je prvoradé. Som rada, že moja rodina, moje okolie, ľudia, čo sem chodia cvičiť, že sme všetci zdraví, toto je vždy priorita. Môj syn je vyliečený onkologický pacient, ostáva mu už len chodiť na pravidelné ambulantné kontroly. Po tom vlaňajšom roku, čo sme si ako rodina prežili, môžem povedať, že synova choroba bola pre mňa oveľa náročnejšia ako koronavírusová pandémia. Čo sa týka fitness centra, teraz len pokorne prijímame to, čo nám nariadili a dodržiavame to. Ľudia sú disciplinovaní, lebo si vážia, že môžu chodiť cvičiť aspoň v takom režime.

Po prvej vlne sme si všetci mysleli, že to najhoršie máme za sebou a potom prišla druhá, prekvapila vás?

- Po prvej vlne sme otvárali medzi poslednými a to tretieho júna, ľudia nám už vyvolávali. Ale priznám sa, že som ani v najhoršom sne nečakala, že na jeseň príde druhá vlna. Jeseň je pritom pre prevádzky ako tá naša, najziskovejšia, pretože ľudia po lete začínajú cvičiť, chcú si do Vianoc ustáliť hmotnosť. Rovnako aj marec, apríl a máj, teda mesiace pred letom, sú pre fitness centrá dôležité a my sme vtedy tiež mali zatvorené. Nikto vám tú stratu nevráti.

Niektoré fitness centrá dokonca tvrdia, že už možno ani neotvoria. Môže byť pre vás koronakríza likvidačná?

- Našťastie, ja si prenajímam priestory, ktoré vďakabohu nie sú lukratívne umiestnené niekde v centre mesta, za ktoré platia prevádzkovatelia extrémne nájmy, takých to môže zruinovať. Priestory si prenajímam od mestskej časti za dobrú cenu. Na druhej strane investujem peniaze do rekonštrukcie, keď to financie dovolia. Ak si to zrátam za 18 rokov som dala do priestorov asi milión bývalých korún (približne 33-tisíc eur pozn. red.). V čase zatvorenia sme si zároveň museli platiť všetky médiá a na to človek potreboval mať pripravené peniaze.

Čo hovorili klienti počas mesiacov zatvorenia?

- Naháňali ma, kedy začneme s cvičením. Situácia bola taká, že keby úrady povolili jedného človeka na hodinu, tak by som pre neho otvorila, keďže osobný tréning s jedným klientom by tiež pre mňa bol príjem. Ušetrila by som na zamestnancoch na recepcii, chodila by som do fitka sama podľa objednávok. Zoberte si, že mám priestor 450 metrov štvorcových na dvoch poschodia, čiže by sa mi sem pokojne zmestili aj 30 klienti, v porovnaní s tým je aktuálny počet šiestich ľudí málo, ale aspoň toľko. Zákazníkom naše hodiny chýbali, našli si online cvičenie, niekto nerobil nič. Dokonca som niektorým požičiavala domov stacionárne bicykle alebo iné náčinie na cvičenie. Padli návrhy o online cvičení, ale z čias súťaží si pamätám, čo je to domáce cvičenie. Nevyhovuje mi tom, doma to nie je o tom feelingu a o nastavení. Bez spätnej väzby od klientov nemám chuť a nechcem cvičiť. Možno ak by koronakríza trvala roky, tak by som sa donútila, ale nádejala som sa, že otvoríme.

Ako ste vlastne vnímali to, že sa opatrenia pomerne často menili aj vo vzťahu k prevádzkam ako je tá vaša?

- Spočiatku som sledovala správy, informácie o počtoch nakazených a podobne, ale potom boli pre mňa všetky podobné informácie tak demotivačné a negatívne, že som sa od toho odstrihla. Našťastie, klienti mi vždy povedali alebo dali vedieť, aké sú zmeny a čo sa deje. Pravdou ale je, že stále vás ťaží ekonomika. Mala som našetrené nejaké peniaze, tie sa minuli, ale aspoň som si nemusela požičiavať. Keďže sme si prešli chorobou môjho syna, tak človek naozaj vníma, že zdravie je prvoradé, peniaze boli sú a budú. Preto som to aj tak brala, že to nie je najväčšia katastrofa.

Ste v kontakte s inými prevádzkami, mali si od nich spätnú väzbu, ako fungovali?

- Počula som aj také, že niektoré tajne brali klientov v menších množstvách, ale to riskovali, že dostanú pokutu. Jedna košická prevádzka vraj mala už pred týždňom menšie skupinové cvičenia s piatimi cvičiacimi a jednou cvičiteľkou. Neviem, ako si to ošetrili. Hovorilo sa tiež, že v niektorých prevádzkach cvičili pilates alebo jogu, využili to, že nie sú priamo fitness centrum. Ja však mám posilňovacie stroje na prevádzke, čiže som fitness centrum, neriskovala som pokutu.

Ako ste využili čas voľna vy? Športom?

- Snažila som si rodičov, keďže už majú vyšší vek, mám priateľa, čiže aj jemu som sa viac venovala. Veľa času som trávila práve na Orave, veľa som chodila do prírody na prechádzky so psami. Počas celého života som sa nedostala na Kubínsku hoľu až teraz. Začala som dokonca behať, čomu som sa vždy stránila. Ja som ale najradšej vo fitku a naháňam a motivujem iných.