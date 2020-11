Starosta tvrdil, že úradníčku neudrel a ona klame. Teraz otočil, už chce zmier

Ak vinu prizná, o funkciu nepríde.

18. nov 2020 o 0:00 Róbert Bejda

CESTICE, KOŠICE. Na Obecnom úrade v obci Cestice v okrese Košice-okolie sa vlani v júni stal incident, ktorý krátko po ňom jeho dvaja hlavní aktéri opísali úplne odlišne.

Starosta Róbert Grešo (Smer-SD) tvrdil, že ho napadla pracovníčka úradu Katarína S.

Účtovníčka oponovala, že napadnutou bola ona.

Obaja na toho druhého podali trestné oznámenie.

Obvinením a neskôr aj obžalovaním sa skončilo iba jedno.

Grešov spis sa dostal až na Okresný súd Košice-okolie.

Jeho sudkyňa síce vydala trestný rozkaz, ktorým starostu uznala vinným, no podaním odporu si vynútil prejednanie prípadu v súdnej sieni.

V tej sa v pondelok Grešo i Katarína S. stretli, no napokon sa pojednávanie ani nezačalo.

Sudkyňa našla iné riešenie, s ktorým boli napokon spokojní všetci.

Poranil jej sluch

Incident sa stal v dopoludňajších hodinách v kancelárii obecného úradu.

Podľa znenia obvinenia a napokon aj obžaloby Grešo po predošlom slovnom konflikte fyzicky napadol Katarínu S. (63) tak, že ju udrel dlaňou ľavej ruky po pravej strane tváre v oblasti ucha.

Takto jej mal spôsobiť pomliaždenie tváre a zranenie vnútorného ucha v sluchovej a v rovnovážnej časti a vnútroušnú stratu sluchu vľavo 8,8 a vpravo 73 percent.

Doba liečenia bola ustálená na vyše 42 dní a vznikla jej i psychická ujma s dobou liečenia a práceneschopnosťou v trvaní najmenej 14 dní.

Obaja aktéri podali na polícii svoje verzie incidentu.

Katarína tvrdila, že bola napadnutá ona, a preto skončila v nemocnici.

Jej výpoveď potvrdila dcéra Viktória J., ktorá pracuje na úrade ako referentka, so starostom bola kedysi v šesťročnom partnerskom vzťahu a spolu žili v jednej domácnosti.

Starosta útok na Katarínu poprel.

Jej tvrdenia označil za vykonštruované výmysly, za ktorými videl neschopnosť preniesť sa ponad rozchod s Viktóriou.

Stál vraj tesne tvárou oproti tvári pani Kataríny a začal ju akoby pohľadom tlačiť dozadu. Pri tom, ako ustupovala, ho údajne udrela najprv do hrudníka, potom do krku a potom ona narazila chrbtom do rohu medzi zatvorené dvere a stenu.

Sadzba 2 až 5 rokov

Prokuratúra v júni vyšetrovanie prípadu uzavrela a spis odstúpila Okresnému súdu Košice-okolie.