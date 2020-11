Košice pred sto rokmi: Odhalili tajnú maďarskú školu, každý večer sa vyučovalo v inej

Zaujímavosti z dobových novín.

22. nov 2020 o 0:00 Tomáš Ondrejšík

Tajná škola v Košiciach

Zásluhou usilovného pátrania policajného riaditeľstva v Košiciach, za vedenia pohotového policajného riaditeľa Klímu, sa podarilo vypátrať nové tajné hniezdo maďarskej iredenty v Košiciach.

Ako sa nám oznamuje, policajné riaditeľstvo v Košiciach dnes zatklo bývalých, republikou neprevzatých maďarských profesorov a to menovite dr. Eugena Fraenkla a jeho ženu Annu, A. Czuppona, E. Kellera, Bélu Kranzeho a Zoltána Kisa, poneváč bolo zistené, že zriadili tajné gymnázium pre chlapcov i dievčence v Košiciach, na ktorom bolo od roku 1919 vyučovaných do 300 žiakov a žiačok. Vyučovanie sa robilo takým spôsobom, že každý večer sa vyučovalo v inom dome, aby sa to nestalo nápadným okoliu a vyučovalo sa v skupinách po 10 žiakoch.

O návšteve tejto školy, o skúškach a tiež o skúškach maturitných na tejto škole boli spisované protokoly, ktoré boli posielané do Maďarska a to riaditeľstvom katolíckeho gymnázia v Miškolci, kde riaditeľstvo ústavu na základe týchto protokolov vystavovalo školské vysvedčenia a tiež vysvedčenia o skúškach maturitných úradnou pečiatkou vrchného riaditeľstva stredoškolského okresu v Košiciach. Na zadnej stráne týchto vysvedčení pripisovalo klauzulu, že vysvedčenie bolo vystavené na základe výnosu kráľovského uhorského ministerstva kultu s ohľadom na výsledky skúšok, ktoré boli urobené v Košiciach.

Vyšetrovanie bolo zistené, že žiaci, ktorým takéto vysvedčenia boli vystavené, nechodili ku skúškam do Miškolca, ale, že stačilo protokolárne osvedčenie košickej tajnej školy k tomu, aby im bolo vystavené verejné školné vysvedčenie z Miškolca.

Policajné riaditeľstvo v Košiciach dalo urobiť zarovno domové prehliadky u všetkých menovaných profesorov a súčasne tiež v byte Dezidera Mandla, obchodníka z Kováčskej ulice č. 63, kde profesori a žiaci tejto tajnej školy boli pristihnutí, keď bolo vyučovanie v plnom prúde. Vyučovanie malo ráz verejného školského vyučovania a nikoľvek ráz súkromnej hodiny vyučovacej. Pri domových prehliadkach u menovaných profesorov boli nájdené zoznamy žiakov, ako aj iné dokumenty o existencii tajnej školy. Výsluchom žiakov boli všetky uvedené okolnosti potvrdené a boli u nich tiež nájdené dotyčné vysvedčenia.

Súčasne bola urobená domová prehliadka prof. Czuppona v Sabinove, ako u hlavného činiteľa tejto tajnej školy, ktorú viedol vo funkcii riaditeľa. Zatknutí, až na ženu dr. Fraenkla, boli ponechaní vo väzbe a pri výsluchu sa priznali k podstate obvinenia a jedine dr. Fraenkl odoprel výpoveď. Pozoruhodným je, že väčšina detí vyučovaných v tajnej iredentistickej škole sú deti košických magistrátnych úradníkov.

Slovenský východ, 16. 11. 1921

Bytový veľkokeťas

Polícia v Košiciach zatkla istého bývalého komisionára menom Buchhalter, ktorý bol udaný, že istému inžinierovi na Tordássyho ulici (dnes Bačíkova ulica) zadovážil byt a nechal si zaplatiť 12.000 provízie okrem 10.000, ktoré musel nájomca zaplatiť majiteľke bytu.