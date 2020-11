Otvorenie plavárne? Hodinový lístok by stál tristo eur

Starosta: Záujemcov by sme žrebovali? Je to totálny nezmysel.

18. nov 2020 o 15:04 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Od pondelka platia pre plavárne a posilňovne nové pravidlá. Svoje prevádzky mohli otvoriť za oveľa prísnejších podmienok ako kostoly či kiná.

Naraz môžu športoviská dovnútra vpustiť šesť ľudí a to bez ohľadu na to, aké veľké sú ich priestory.

Veľkým prevádzkam sa však kvôli vysokým nákladom otvoriť neoplatí.

Stovky eur

Jedným z týchto športovísk je aj Mestská krytá plaváreň, kde sa nachádza jediný plavecký bazén v Košickom kraji.

Pre verejnosť i športové kluby ostáva preto zatvorená.

„Prikláňame sa k názoru prevažnej väčšiny prevádzkovateľov krytých plaveckých bazénov, že je to totálny nezmysel. Nerozumiem, ako je možné, že v kostoloch je povolená 50-percentná kapacita a nerozumiem, prečo by nemohla byť rovnako aj napríklad v krytých bazénoch,“ hovorí staromestský starosta Igor Petrovčik (exSpolu).

Obmedzeniu na šesť osôb nerozumie a v praxi si to ani nevie predstaviť.

„V našom prípade, keď sa bavíme o šiestich osobách, museli by sme žiadať 300 eur od jednej osoby na hodinu.“

V niektorých plavárňach vyčíslili sumu vzhľadom na náklady bazénu až na 1 000 eur.

Petrovčik hovorí, že ak sa zarátajú všetky náklady, blíži sa to k hypotetickej sume za lístok.

„Záleží, ako to prerátate. Ak by sme zarátali aj nepriame náklady, môže to ísť do 900 eur na hodinu, ale to je už hra čísel, čo všetko do toho zarátame, či chceme byť z tej hodiny v pluse alebo len pokryť náklady.“

Aktuálny dvojhodinový lístok pre dospelých stojí 3,90 eura.

Žrebovanie? Dražba?

Prevádzkovatelia by v prípade otvorenia stáli pred dilemou, ako vybrať šiestich zákazníkov.

„Tak by sme robili asi dražbu. Je to na zasmiatie. Neviem si predstaviť, akým kľúčom by sme ich vyberali, asi kto prv príde. Alebo by sme ich žrebovali. Celé je to komické, “ zdôrazňuje Petrovčik.

Hovorí, že za posledné tri mesiace bombardujú žiadosťami vládu.

„My už sme písali na všetky strany, piatim ministrom, dvakrát predsedovi vlády, minulý týždeň hlavnému hygienikovi.“

Doteraz však bez relevantnej odpovede.

Staré Mesto sa pridalo k iniciatíve Slovenskej plaveckej federácie (SPF), ktorá žiada prehodnotenie opatrenia týkajúceho sa bazénov.

„Uvoľnenie opatrení pre všetky bazény na Slovensku sme privítali, avšak pri maximálnom počte šesť osôb sú prakticky nerealizovateľné,“ napísal v otvorenom liste riaditeľ federácie Ivan Šulek.

Argumentuje bezpečnosťou športu.

„Z päťtisíc členov SPF sme mali od marca 2020 do posledného testovania, na ktorom sa zúčastnili všetci členovia, iba 10 pozitívnych športovcov, resp. trénerov, ktorí sa však nakazili z rodinného prostredia."

Chcú rovnaký meter

Žiadajú o výnimku z opatrení a povoliť otvorenie bazénov tak ako v prípade kín, divadiel či kostolov na 50 percent, resp. rovnako ako v obchodných prevádzkach pri obmedzení počtu 15 m2 na jednu osobu.

Petrovčik sa pýta, o čo viac rizikové je prostredie plavárne oproti kostolu.

„Na túto otázku by som rád dostal odpoveď, lebo samozrejme som zachytil rétoriku ministra zdravotníctva, že ako vieme garantovať, že v zázemí budú mať plavci rúška. Vieme to garantovať tak, ako všade inde. Keď sa pozrieme na to, čo sa dialo v utorok na námestiach, tak na to už potom máme odpoveď. Videli sme v utorok, akí boli tolerantní, tak buďme tolerantní na všetkých rovnako, teda aj na športovcov, alebo buďme potom rovnako prísni na všetkých, to znamená aj na štrajkujúcich aj na veriacich, nielen na športovcov.“

Vyše polmiliónová strata

Pre košickú plaváreň je aktuálny rok najhorším v jej histórii.

„Horko-ťažko sa podarilo plaváreň rozchodiť po prvej vlne, a teraz toto bol silný úder. Situácia je vážna, sme v štádiu, že v týchto dňoch dobiehajú posledné dovolenky.“

Úrad stojí pred dilemou čo so zamestnancami. Ak nechce prepúšťať, je v hre aj zníženie platov na 60 percent.

Plaváreň má bežnú stratu v bežnom roku na úrovni 250 - 300-tisíc eur, v súčasnosti očakáva vedenie Starého Mesta minimálne dvojnásobnú stratu.

Petrovčik však dúfa, že do konca roka otvoria.

„Pevne v to verím, som optimista. Tak, ako sa otvorili kostoly, hrá sa futbal, tak snáď si budú môcť zašportovať aj plavci.“