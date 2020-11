Staromestskí poslanci odobrili zámer predať plaváreň mestu za 700-tisíc eur

Mestská časť pôvodne chcela vyššiu sumu. Mala aj ponuku od súkromníka.

18. nov 2020 o 19:22 TASR

KOŠICE. Zámer predať mestu Košice Mestskú krytú plaváreň (MKP) za 700 000 eur vrátane záväzkov poslanci mestskej časti (MČ) Staré Mesto odobrili.

Rozhodli o tom na svojom stredajšom miestnom zastupiteľstve.

MČ pôvodne chcela za tento svoj majetok približne o polovicu vyššiu sumu.

Dostala tiež ponuku od súkromného investora.

Súhlas v hlasovaní vyjadrilo šesť z 11 prítomných poslancov, štyria boli proti a jeden sa zdržal hlasovania.

Ako vysvetlil starosta MČ Igor Petrovčik, keďže išlo o zámer predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súvislosti so zákonnými lehotami poslanci ešte budú musieť rokovať o samotnom predaji.

Súkromník ponúkol milión

Podľa znaleckých posudkov je celková hodnota nehnuteľnosti, vybraných strojov, technologických zariadení a nábytku necelých 8,1 milióna eur.

MČ tento týždeň dostala od súkromného investora ponuku na odkúpenie MKP za jeden milión eur.

Ako pripomenul hlavný kontrolór MČ Roman Pillár, v tomto prípade by museli vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž.

Proces by podľa neho trval niekoľko mesiacov a minimálna suma, za ktorú by ju mohli predať, by sa musela stotožňovať so znaleckým posudkom.

„Tým pádom je dosť pravdepodobné, že by sa do nej nikto ani neprihlásil. Skončili by sme tak, že by sme ako MČ ďalšie mesiace ťahali všetky straty," uviedol.

Pripomenul tiež, že plaváreň bola v tomto roku otvorená približne dva mesiace, pričom náklady rastú a vytvárajú sa ďalšie straty.

Ak by táto situácia pokračovala ďalej, nebola by udržateľná a museli by sa tiež zaoberať približne aj s 30 zamestnancami.

„Samozrejme, v inom období by to bolo inak, ale situácia je, aká je," dodal v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.

Mestské zastupiteľstvo odobrilo 700-tisíc

Primátor Jaroslav Polaček chcel pred rokom odkúpiť MKP za symbolické jedno euro, neskôr za 100 000 eur.

Poslanci MČ v septembri starostu Petrovčika splnomocnili, aby s mestom rokoval o odpredaji za minimálnu kúpnu cenu 500 000 eur a prevzatie všetkých záväzkov, čo predstavuje ďalších 445 000 eur.

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) pred mesiacom odobrilo, že mesto je ochotné ju odkúpiť za sumu 700 000 eur vrátane jej záväzkov.

MKP je dlhodobo podfinancovaná a nezodpovedá moderným požiadavkám.

Dôvodom schválenia odkúpenia nehnuteľnosti sú plánované investície mesta Košice do jej rekonštrukcie a obnovy.

Chce ju prepojiť s kúpaliskom Červená hviezda a vytvoriť tak moderný športovo-relaxačný areál.