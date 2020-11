Diviačí problém na Aničke eskaluje. Po zotmení patrí park zvieratám

Starosta: Mal som s nimi osobnú skúsenosť.

22. nov 2020 o 0:00 Judita Čermáková, Monika Almášiová

Diviaky si z Aničky spravili svoje územie. Rozrytá je takmer celá a ľudia sa začínajú obávať, aby sa v nesprávnom čase neocitli na nesprávnom mieste. V sobotu pred divou sviňou utekal otec s kočiarom, pravidelne tam pred nimi utekajú aj bežci. Poľovníci tam loviť nemôžu a všetci kompetentní sa zhodujú, že jediné a trvalé riešenie je vyčistenie pozemkov okolo Aničky. Trpezlivosť dochádza aj starostovi MČ Sever Františkovi Ténaiovi (nezávislý).

Má mestská časť možnosti zabrániť takému masívnemu pohybu diviakov na Aničke?

- Mestská časť priamym nástrojom alebo opatrením proti výskytu či pohybu diviakov nedisponuje. Vyplýva to z postavenia a úloh, ktoré mestská časť v zmysle zákona zabezpečuje. Kompetencie v tejto oblasti vykonáva Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor. Aj keď táto lokalita je nepoľovná plocha, dôležitým partnerom pri riešení sú poľovníci z blízkeho poľovníckeho združenia. V lokalite Anička sa nachádza množstvo neudržiavaných pozemkov vo vlastníctve súkromných osôb, kde zver nachádza potravu, má tam pokoj a priaznivé podmienky na úkryt. Tu musíme hľadať hlavné príčiny zvýšeného výskytu zveri. Čím sú pozemky viac neudržiavané a zarastené, tým väčší je jej výskyt. Vzhľadom na potvrdený výskyt inváznych druhov burín a drevín už do tohto procesu vstupuje i odbor starostlivosti o životné prostredie okresného úradu. So všetkými zložkami intenzívne komunikujeme a snažíme sa nájsť riešenie a pomôcť pri riešení tejto situácie.

Aká je tohtoročná situácia? Registrujete sťažnosti obyvateľov?

- Sťažnosti sa množia a je to pochopiteľné – občania sa cítia ohrozovaní. Situácia sa z roka na rok zhoršuje, úmerne tomu ako sa z priľahlej poľnohospodárskej pôdy stáva lesík. V minulosti cez lokalitu Anička diviaky len migrovali, teraz sa tam už zdržujú a ukrývajú. Tak zdevastované trávniky v parkovej časti nikdy neboli. Občania nás informujú a žiadajú riešenie, diviaky nie sú len na Aničke, pobehovali aj po sídlisku Podhradová, ničia úrodu záhradkárom vo viacerých lokalitách a sú hrozbou i pre bezpečnosť pohybu chodcov či premávky automobilov na Kostolianske ceste.

Aké kroky sa urobili, aby sa zabránilo toľkým stretnutiam, spolupracujete napríklad s mestskou políciou?

- Komunikujeme, žiadame, píšeme a stretávame sa s kompetentnými zložkami. Od roku 2019 venujeme tejto otázke mimoriadnu pozornosť - organizujeme stretnutia, skúsili sme na Aničke plašenie zveri i žiadosť o mimoriadny lov na nepoľovných plochách. Vyzvali sme i časť majiteľov pozemkov na vyčistenie. V októbri sme absolvovali ďalšie pracovné stretnutie na okresnom úrade, po ktorom nasledovalo stretnutie priamo v lokalite za účasti starostu MČ Košice-Ťahanovce. Práve občania Ťahanoviec väčšinou vlastnia pozemky, kde sa táto zver vyskytuje.

Stretli ste zvieratá aj vy osobne?