Dno Čermeľského potoka je posiate golfovými loptičkami z neďalekého ihriska

Hráči by ich mali z vody vyberať.

21. nov 2020 o 0:00 Monika Almášiová

KOŠICE. Namiesto rýb či kamienkov golfové loptičky.

Na kuriozitu v Čermeľskom potoku narazil počas prechádzky Košičan.

Dno potoka v blízkosti golfového areálu je posiate rôznofarebnými loptičkami. Niektoré už takmer ani nevidieť, lebo ich prekrylo bahno.

„Po jesenných dažďoch a následnom poklese hladiny je dno Čermeľského potoka posiate golfovými loptičkami. Biele, žlté, zelené, najmä v úseku oproti tenisovým kurtom. Len na týchto pár fotkách sa dá narátať približne 50 kusov. Nemožno nikomu vyčítať, že netrafí loptičku a tá spadne do potoka. To však, že areál nemá nikoho, kto by na konci dňa šiel a pozbieral loptičky a stovky tak končia v potoku je nemysliteľné,“ hnevá sa autor fotografií.

Na sociálnej sieti mu diskutujúci poradili, aby loptičky vylovil a predal ich.

Na stránke s golfovými športovými potrebami zaplatí záujemca za jednu použitú golfovú loptičku približne sedemdesiat centov. Farebné loptičky sú tréningové.

Majú na to teleskopické lovítko

Slávka Gabriková, konateľka Golf Alpinka, s. r. o., sa o probléme dozvedela z internetu.