Vdova po Pavlovi Paškovi: Článok vyvolal v našej rodine napätie a hádky

Manžela ministerky kultúry Lukáša Milana súdia za ohováranie.

20. nov 2020 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Bývalý novinár a v súčasnosti manžel ministerky kultúry Lukáš Milan už štyri roky čelí obvineniu z prečinu ohovárania.

Podaním trestného oznámenia ho inicioval dnes už nebohý košický politik Pavol Paška pre článok, ktorý vyšiel koncom roka 2015 v týždenníku Plus 7 dní. Mal názov Košická chobotnica a podtitul „Výpalník Paška?".

Okresný súd Košice II vydal v tejto veci už dva trestné rozkazy, ktorými 37-ročného Žilinčana uznal vinným. Právoplatný sa však nestal ani jeden. Hoci Paška v apríli 2018 zomrel, trestné stíhanie pokračovalo, poškodenou sa stala politikova manželka a dvaja synovia.

Procesné strany sa po prvý raz stretli v súdnej sieni v auguste, vypočutý bol obžalovaný. Vo štvrtok proces pokračoval výsluchom poškodených.

Podľa obvinenia zverejnil nepravdivý údaj

Podľa znenia obvinenia Milan o bývalom predsedovi Národnej rady SR verejne oznámil nepravdivý údaj, ktorý značnou mierou ohrozil jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodil ho v podnikaní a narušil jeho rodinné vzťahy. Z dokazovania údajne vyplynulo, že žiadny tender na prevoz krvi a krvnej plazmy nebol vypísaný.

Novinár uviedol, že sa ako o zdroj opieral o nemenovaného podnikateľa v oblasti dopravy, ktorý chcel ostať v anonymite z obáv o stratu zákaziek.

Milan v článku uviedol, že Paška ako člen politickej strany Smer-SD požadoval pri osobnom stretnutí od podnikateľa, ktorý mal záujem o vykonávanie obchodnej činnosti pri preprave krvnej plazmy, odvádzanie 75 percent z obratu.

Malo to byť približne 5-tisíc eur mesačne. Peniaze mali ísť cez firmu Komed formou faktúr za poradenskú činnosť. Za to mal Paška sľúbiť podnikateľovi zabezpečenie zákaziek v tejto oblasti podnikania. Keďže takýto biznis vyhodnotil podnikateľ ako nerentabilný, od svojich plánov napokon ustúpil.

Dva trestné rozkazy

V októbri 2017 prokurátor podal prvú obžalobu. Sudca Ján Lokša vo veci rozhodol trestným rozkazom. Milana uznal vinným a vymeral mu 18 mesiacov s podmienečným odkladom na tri roky. Na tri roky mu zakázal vykonávať novinársku činnosť.

Keďže Milan, ktorý v tom čase už pre týždenník nepracoval, podal odpor, sudca nariadil pojednávanie. Malo sa konať v marci 2018, na žiadosť novinára bolo odročené na máj. Neuskutočnilo sa, lebo Paška (†60) začiatkom apríla zomrel.

Skôr, než sa vo veci ďalej konalo, okresná prokuratúra na pokyn Generálnej prokuratúry SR vzala obžalobu späť. Spis bol expedovaný do Bratislavy, po vrátení do Košíc prokuratúra novinára po druhý raz obžalovala.

Sudca Lokša vo februári 2020 vydal druhý trestný rozkaz. Milana opäť uznal vinným, no siahol po miernejšom treste. Vymeral mu peňažný trest 600 eur a v prípade marenia náhradný trest odňatia slobody v trvaní pol roka.

O pravdivosti zdroja nemal pochybnosti

V auguste na prvom pojednávaní Milan vinu poprel. Podrobne opísal najprv stretnutie s kamarátom, ktorý mu o prípade mladého košického podnikateľa povedal ako prvý a následne aj stretnutie s ním v auguste 2015.

„Keď som text článku napísal, poslal som mu ho mailom a keď prišli drobné pripomienky, zapracoval som ich do článku. Chcel som získať aj stanovisko Pašku, o ktoré som požiadal centrálu strany Smer. Do uzávierky vydania však nereagovali," vrátil sa novinár do obdobia spred takmer piatich rokov.

„Nemal som žiadny úmysel ani motív poškodiť Pašku. Iba informovať o situácii v slovenskom zdravotníctve a aké sú skúsenosti mladého košického podnikateľa. O pravdivosti jeho tvrdení som nemal žiadne pochybnosti," dodal.

Aj z iných zdrojov mal vraj vedomosť o tom, že cez Paškovu firmu Komed sa takýmto spôsobom mali prať špinavé peniaze.

Vypovedali manželka a syn

Hoci súd predvolal Janu Paškovú už v auguste, pre krátkosť času sa k slovu nedostala. Druhé pojednávanie sa teda začalo jej výsluchom.