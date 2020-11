Staromestskí poslanci: Viceprimátor Gibóda klamal, vedenie mesta je neseriózne

Polaček: Rokovania o plavárni boli férové.

20. nov 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Aj keď poslanci Starého Mesta na stredajšom rokovaní schválili zámer predať Mestskú krytú plaváreň košickej radnici, samotná transakcia je ešte ďaleko.

Po 15 dňoch od vyvesenia zámeru na úradnej tabuli budú musieť poslanci súhlasiť aj s ponúkanou cenou od mesta.

A tá je pre miestnych poslancov problém.

Dlhoročná poslankyňa Ľuba Blaškovičová (nezávislá) vidí vo vedení mesta neseriózneho partnera.

Blaškovičová: S klamármi nevyjednávam

„Začali sme s mestom rokovať ako s neserióznym partnerom, prezentovalo ponuky viac do médií a neboli férové. Z posledného stretnutia, žiaľ, nevzišiel záver, bavili sme sa v intenciách, že hodnota plavárne je 3 - 4 milióny eur, no nič sa neuzavrelo. A preto na predposlednom rokovaní mestského zastupiteľstva námestník klamal, že sme sa dohodli na sume 200-tisíc. To nie je pravda, my sme sa nedohodli, je to ďalšie klamstvo.“

Staromestskí poslanci vyčítajú primátorovi Jaroslavovi Polačekovi (nezávislý), že rokovania začal so symbolickým eurom.

Na októbrovom rokovaní mestského parlamentu prišiel viceprimátor Marcel Gibóda (nezávislý) v nočných hodinách so sumou 700-tisíc eur, v ktorej sú započítané aj záväzky.

Za plaváreň ako takú by tak Staré Mesto dostalo len 276-tisíc eur.

Podľa odborného posudku má však spolu s vybavením hodnotu viac ako osem miliónov eur.

Starostu pritom poslanci zaviazali, aby za športovisko pýtal 500-tisíc eur.

Podľa Blaškovičovej tak seriózny partner nepostupuje. „Som proti návrhu. Ja s klamármi nebudem vyjednávať.“

Zlomok hodnoty

Poslanec Michal Djordjevič (nezávislý) vyčíta starostovi Starého Mesta Igorovi Petrovčikovi (exSpolu), že za prvý rok neurobil žiadne kroky k záchrane plavárne a k jej lepšej finančnej kondícii.