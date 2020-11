Košické rozprávkové Vianoce čakajú tohto roku viaceré zmeny

Účinkujúcich nahradí rádio, nebudú ani stánky s občerstvením.

24. nov 2020 o 14:16 (aktualizované 24. nov 2020 o 16:43) TASR

KOŠICE. Košické Vianoce budú iné ako po minulé roky. Mesto musí zrušiť desiatky pripravovaných kultúrnych podujatí. Dôvodom sú súčasné opatrenia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.

„S vedením mesta Košice sme pravidelne komunikovali o všetkom, čo sa týka Vianoc a hľadali rôzne alternatívy. Je mi to ľúto, no v tejto situácii nevieme urobiť skoro nič takým spôsobom, ako sme boli dlhé roky zvyknutí. Ak by sa v nasledujúcich týždňoch z centrálnej úrovne zmierňovali prijaté opatrenia, vieme si predstaviť, že by sme mohli povoliť aj niečo navyše. Momentálne sa to však nezdá príliš pravdepodobné," uviedla riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach Zuzana Dietzová.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zrušiť museli desiatky podujatí

Súčasťou Košických rozprávkových Vianoce boli napríklad vianočné trhy, kultúrne programy na hlavnom pódiu pred Immaculatou, betlehem a adventné programy pri Dolnej bráne, Vianočný koncert či silvestrovské programy pre deti a dospelých.

„Mesto malo predpripravených takmer 60 hlavných i sprievodných podujatí s takmer tisíckou účinkujúcich. Bolo oslovených aj viacero našich a zahraničných umelcov, avšak tieto rokovania museli byť pozastavené pre v súčasnosti platné epidemiologické opatrenia," uviedol magistrát s tým, že k vianočnej atmosfére má namiesto rôznych umeleckých vystúpení v centre mesta prispieť Vianočné rádio, ktoré bude znieť z reproduktorov mestského rozhlasu.

K výzdobe pribudnú aj novinky

V týchto dňoch začali aj s osadzovaním vianočnej výzdoby.

Súvisiaci článok Košice už majú vianočný strom, rástol v Ruskove Čítajte

Novinkou má byť vyzdobenie Františkánskej ulice.

Okrem iného bude na Dolnej bráne 5,5-metrová 3D vianočná guľa s prvkami tzv. košickej vločky, ktorá sa stala vianočným symbolom mesta.

Na pódiu má byť umiestnený drevený vyrezávaný betlehem.

Rozsvietenie vianočného stromčeka na Hlavnej ulici je naplánované na sobotu 5. decembra o 17.00 hod.

Tento rok na ňom bude 2000 metrov animovanej svetelnej reťaze s takmer 14 000 LED svetielkami.

Priestor pred vchodom do historickej budovy Štátneho divadla vyplní premiérový fotopoint Vianočný rám. Po zhotovení fotografie ju bude možné posielať ako vianočný pozdrav z Košíc.

O stánku s Primátorským punčom sa ešte rozhodne

Zatiaľ nie je definitívne, či bude možné otvoriť aspoň jeden stánok na podávanie Primátorského punču. Bližšie informácie majú byť známe začiatkom decembra.

Namiesto tradičných stánkov s občerstvením v severnej časti Hlavnej ulice budú môcť jej návštevníci využiť služby viacerých reštauračných zariadení.

„Tie majú aj v týchto dňoch v prevádzke svoje vyhrievané terasy, za ktoré v tomto roku neplatia mestu žiadne poplatky za zaujatie verejného priestranstva," dodal magistrát.