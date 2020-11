Polaček stráca podporu poslancov. Chce sa stretnúť s každým z nich

Odišiel už aj Saxa. Rusnák: Nie sme hlasovacie stroje. Špak nevylučuje nový klub.

26. nov 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Po zvolení Jaroslava Polačeka (nezávislý) za primátora Košíc pred dvoma rokmi ho podporovali v mestskom zastupiteľstve dva poslanecké kluby. Fungujúce Košice a Košickí aktivisti a nezávislí, ktoré mali zhodne po 12 členov

V 41-člennom košickom parlamente to predstavovalo väčšinu.

Momentálne, v polčase volebného obdobia, ostalo v oboch kluboch dokopy len 15 poslancov.

Podľa niektorých sa pôvodná podpora vedeniu radnice skončila už po troch mesiacoch.

Vedeniu mesta často neprechádzajú návrhy, ktoré predkladá poslancom.

Primátorovi sa postavili aj pri personálnych kauzách v mestských podnikoch.

Po poslednom zastupiteľstve odišiel z klubu Fungujúce Košice Vladimír Saxa (KDH).

Pred ním ho opustili Jozef Filipko (SMK) a Igor Petrovčik (exSpolu).

Saxa: Zlomom bolo zvyšovanie daní

Saxa hovorí, že odchod zvažoval už pol roka.

„Je to moje osobné rozhodnutie a zdôvodnil by som to tým, že klub Fungujúce Košice bol založený ako klub podporujúci primátora. Spoločne sme išli do kampane, spoločne sme mali nejaké ciele. Ale posledný rok sa nám názory v mnohých veciach rozchádzajú. A keďže neviem hrať na dve strany, kopať aj za primátora, aj za svoje názory, rozhodol som sa klub opustiť,“ vysvetľuje mestský poslanec z mestskej časti Krásna.

Situáciu v Dopravnom podniku mesta Košice (DPMK), kde proti sebe stoja primátor a časť poslancov, považuje len za jednu z výhrad.

„Zlomilo sa to pri dani z nehnuteľnosti. Mal som niekoľko poslaneckých návrhov aj po konzultácii s občanmi a voličmi v našej mestskej časti, ktorú zastupujem. Ja musím hájiť názory svojich voličov,“ tvrdí Saxa.

Vlani hlasoval proti zvýšeniu dane z nehnuteľností i poplatku za komunálny odpad.

Okrem toho mu prekáža prístup vedenia magistrátu k mestským častiam a zdĺhavosť procesu pri čiastočných opravách a rekonštrukcii chodníkov, osvetlenia či ciest.

„Po dvoch rokoch som si povedal, že naše názory sa tak rozchádzajú, že by nebolo férové ostať v klube, ktorý podporuje primátora.“

Na margo ostatných odchádzajúcich členov hovorí, že mali podobný problém.

„Pretože všetci sme išli s nejakým volebným programom, a keď vidím, že sa mi to nedarí, pretože sú kladené prekážky alebo nie je vôľa, tak ťažko podporovať takých ľudí,“ dodal Saxa s tým, že nevylučuje odchod ďalších členov z klubu.

Rusnák: Poslanci nie sú hlasovacie stroje

Šéf klubu Fungujúce Košice Daniel Rusnák (KDH) vystúpeniu straníckeho kolegu rozumie.

Vysvetľuje si ho aj ignoráciou jeho poslaneckých návrhov.

„Samozrejme, že ma to neteší, ale v určitom ohľade mu rozumiem a dalo sa to očakávať. Predkladal viacero návrhov, ktoré neboli ani vypočuté, tobôž zrealizované. A bolo tiež viac otázok, na ktoré nedostal odpovede. A toto jeho rozhodnutie je v tomto ohľade logické. Každý z nás má svoj pohár trpezlivosti a ten jeho už evidentne pretiekol.“

Rusnák, ktorý je aj košickým vicežupanom, si odchod poslancov pôvodne podporujúcich primátora vysvetľuje veľkými očakávaniami po voľbách.