Šéf klubu aktivistov: Primátora už dávno nepodporujeme. Musí zmiznúť paranoja

Po roku prišli o polovicu členov.

26. nov 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

Vystupovali spolu v predvolebnej kampani, spojil ich boj voči parkovacej spoločnosti EEI. Podpora aktivistov primátorovi Jaroslavovi Polačekovi (nezávislý) sa však skončila už pár mesiacov po voľbách. Poslanec Ladislav Strojný (nezávislý) v rozhovore hovorí, že rokovania v mestskom parlamente vyzerajú ako fraška kvôli tvrdohlavosti primátora.

Po nástupe primátora do funkcie sa hovorilo o podpore dvoch politických klubov pre vedenie mesta - Fungujúce Košice s 12 poslancami a Košickí aktivisti a nezávislí (KAN) s 12 poslancami. Dnes ostalo v oboch kluboch dokopy len 15 poslancov...

- V prvom rade treba zdôrazniť, že klub KAN nevznikol na podporu primátora alebo pre primátora. Poslanci sa do klubu združili preto, aby mali politickú silu presadzovať svoj program v zastupiteľstve. Tam totižto ide v prvom rade o výsledný počet hlasov. Dvanásť hlasov v jednom klube a 12 hlasov v druhom dávalo spolu vyváženú koalíciu, ktorá v prípade dohody mala aj pohodlnú rezervu, ak by niekto chýbal alebo sa rozhodol hlasovať ináč, ako sa dohodol klub. Keďže väčšina nášho klubu podporovala primátora pred voľbami, počiatočná podpora bola akási samozrejmá. A možno aj to bola chyba. Možno by pomohlo, keby sa urobila seriózna koaličná zmluva ako v Národnej rade, lebo od začiatku sme tvrdili, že naša podpora nie je bezvýhradná. Neskôr primátor postupne prestal akceptovať názory klubu a tvrdošijne pretláčal svoje návrhy napriek nášmu nesúhlasu.

Ako vidíte svoj klub dnes? Cítite sa viac v opozícii voči primátorovi?

- Dnes už samozrejme primátora nepodporujeme, ale necítime sa byť opozičným klubom. Nerobíme opozičnú politiku, na pokrikovanie tam sú iní. Šli sme do politiky, aby sme menili veci k lepšiemu a preto vždy podporíme dobré návrhy v prospech mesta a Košičanov a tak ako doteraz, budeme otvorene kritizovať tie zlé.



Váš klub opustila po roku polovica členov. Aké dôvody prevažovali?