Podklad, listy, konáriky, penetrácia, asfalt. Aj tak opravujú košické chodníky

Firma: Stáva sa, nevadí. Mesto, vedúca, poslanec: Môže byť problém.

25. nov 2020 o 0:00 Michal Lendel, Judita Čermáková

Firma odmieta, že by nečistoty pod penetračnou vrstvou ovplyvnili kvalitu a životnosť chodníka. (Zdroj: MČ Sever/FB)

KOŠICE. Koncom októbra začala košická radnica s rozsiahlou rekonštrukciou chodníkov za takmer 1,5 milióna.

V prvej várke výmen asfaltového koberca s obrubníkmi sa ocitlo 60 úsekov pre peších, ktoré do plánov zahrnul magistrát na základe podnetov od obyvateľov mesta i mestských častí (MČ).

Súčasťou aktuálnych opráv je aj časť komunikácie pre peších na Kostolianskej, ktorá vedie popri areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie smerom k zimnému štadiónu na Kavečianskej.

Chodník je i spojnicou pre peších smerujúcich od obratiska električiek na Havlíčkovej do rekreačnej lokality Anička.

Košičan spochybnil postup robotníkov

Informáciu o prácach na tomto chodníku zverejnila na svojej facebookovej stránke MČ Sever, ktorá k statusu pripojila fotografie staveniska.

Jedna z fotiek okrem iného zachytáva, že pod čiernou penetračnou vrstvou sa nachádzalo lístie a drobné konáriky zo stromov.

Penetračná vrstva má slúžiť okrem iného na zvýšenie priľnavosti asfaltu k betónovému podkladu.

Nad životnosťou takto opravovaného chodníka sa zamyslel aj Košičan Peter, ktorý nás na situáciu upozornil.

„Nie som stavbár, no nezdá sa mi, že ide o správny technologický postup stavebnej firmy. Je zrejmé, že pod spodnou vrstvou opravovaného chodníka ostali zaliate nečistoty, ako drobné konáriky a listy. Podľa mňa sa môže takáto robota podpísať pod životnosť stavby. Tá možno vydrží po celú dobu záruky, no podľa mňa by mal chodník slúžiť minimálne 20 - 30 rokov bez zásadných porúch,“ uviedol Košičan.

Mesto je pripravené na reklamácie

Za neštandardný považuje postup robotníkov aj vedenie mesta.

Podľa jeho hovorcu Vladimíra Fabiana pripomienkovala radnica postup dodávateľovi prác, ktorým je spoločnosť Eurovia.