Taneční majstri sveta sú z Košíc. Šport vám vyperie hlavu od starostí, vravia

Za šesť hodín zvládnu tridsať tancov.

2. dec 2020 o 0:00 Monika Almášiová

Manželia FRANTIŠEK A MIRIAM BÉREŠOVCI, členovia tanečného klubu Meteor sú deväťnásobní majstri Slovenska. Minulý rok sa umiestnili na 1. priečke svetového rebríčka World DanceSport Federation v latinskoamerických tancoch, kde sa presadili v silnej konkurencii tristo párov z celého sveta. Vytancovali si aj titul majstrov sveta na svetovom šampionáte v Košiciach. Pandémia nového koronavírusu ovplyvnila aj tanečný šport, a tak aj tanečníci zostali bez sústredení, cestovania, súťaží a publika.

Váš rok 2020 sa začal februárovým ocenením v ankete ŠOK, rovnako vo februári, ste sa stali laureátmi Ceny mesta Košice, no o pár týždňov neskôr prišiel koronavírus. Čo sa u vás udialo, vypli ste zo dňa na deň zo sto na nulu?

- Po získaní oboch ocenení za zisk titulu majster sveta, ktoré nás samozrejme veľmi potešili, sme v tom čase ešte nemali väčšie obmedzenia v našej športovej príprave. Na začiatku pandémie to nevyzeralo na stav, ktorý tu máme dnes. Tréningový proces pokračoval viac-menej v nezmenenej podobe a za sprísnených hygienických podmienok, ktoré panovali v tomto období. Začiatok roka je špecifický tým, že sú pred vami všetky majstrovské súťaže, ste v plnom tréningovom nasadení a vypnúť zo dňa na deň na nulu bolo pre nás prakticky nemožné.

Čo všetko pandémia spôsobila vo vašej profesionálnej kariére?

- Každý vrcholový športovec má nastavený svoj tréningový a súťažný program niekoľko mesiacov dopredu. S postupným zhoršovaním sa pandemickej situácie na Slovensku a aj vo svete sme boli nútení postupne meniť náš program. Najviac sme to pocítili v zákaze cestovania, nemohli sme sa zúčastniť zahraničných súťaží a ani žiadnych zahraničných tréningových kempov. Tým, že sme obaja súťaživé typy, nám veľmi chýba priama konfrontácia so svetovou konkurenciou.

Vy ste sa pripravovali na MS v Španielsku, na ktoré ste z vlastného rozhodnutia napokon v marci neodcestovali. Bolo to náročné rozhodovanie, či ísť alebo nie?

- Rozhodnutie nebolo ľahké, keďže sme mali za sebou náročnú prípravu. Situáciu sme denne monitorovali a napokon sa naše rozhodnutie necestovať ukázalo ako správne. Majstrovstvá sveta boli nakoniec organizátorom iba 36 hodín pred ich otvorením zrušené. Smutné bolo na tom to, že väčšina účastníkov už bola na mieste konania súťaže. Rovnako by sme dopadli aj my.

Koľko trvá príprava na takéto podujatie, predpokladám, že všetko už bolo nachystané - choreografia, šaty...