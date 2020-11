Film s Dočolomanským preslávil legendu o dutom kameni v košickom Dóme

Aj dnes sa návštevníci naň pýtajú.

29. nov 2020 o 0:00 Milan Kolcun

KOŠICE. Všetky veľkolepé miesta sú opradené legendami. A chrám, ktorý je ozdobou centra Košíc nie je výnimkou.

Kým ešte neboli súkromné televízie, v zásade každý pozeral všetko, a to všetko sa akurát delilo medzi všetky dva kanály Československej televízie.

Aj tak však vznikali ťažké nezhody najmä ohľadom pondelkových primetimeov o ôsmej večer. Chlapi chceli pozerať Športové ozveny na druhom programe a ženy radšej inscenácie na prvom, ktorým prischol aj názov Bratislavské pondelky.

Avšak faktom je, že Bratislavské pondelky boli sem-tam vysielané aj z Košíc.

Zo statického nezmyslu je krásny príbeh

Jeden z nádherných televíznych filmov, ktoré vznikli v košickom štúdiu Československej televízie, sa volal Dutý kameň. Nakrútiť ho mali pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o Košiciach, no hotový bol až o štyri roky neskôr, v roku 1984.

Film do umeleckej podoby dotiahol legendu o kameni, ktorý je kdesi v múroch Dómu sv. Alžbety a keď ho vraj nájdeme, môžeme ho poľahky vytiahnuť a Dóm sa zrúti.

Hoci je to statický nezmysel, príbeh, ktorý okolo toho vznikol, je nádherný.

Náš chrám sv. Alžbety prichádza do Košíc stavať známy francúzsky majster Villard de Honecourt.

Áno, ten slávny Villard z 13. storočia, po ktorom sa našli náčrty iných katedrál a ktorý vraj vymyslel aj perpetuum mobile.

Zlé košické knieža Štefan však od Villarda chce, aby do múrov stavby vložil dutý kameň, nech má nad stavbou moc kedykoľvek ju zrútiť. Pod vyhrážkami kamenár Villard tam taký kameň zakomponuje, no kniežaťu odmietne prezradiť, ktorý to je a zachráni sa útekom z Košíc.

Takže kameň v múroch Dómu navždy zostáva, akurát nikto nevie, kde.

Zahrali si aj Rašev a Hryc

Takýto poetický scenár napísal skúsený spisovateľ, ktorý žil v Košiciach, Ján Štiavnický. Je radosť ho čítať. Dobové dialógy plné ľudových múdrostí i postrehov, premyslený dej, nechýba morálne vyznenie. Scenár zrežíroval a trochu aj pozmenil Marcel Dekanovský.

Hlavnú úlohu slávneho Villarda stvárnil vtedy 42-ročný Michal Dočolomanský. A s ním si zahrali aj Peter Rašev, Boris Šnajdár či Andy Hryc.

Film zaznamenal taký ohlas a účinok, že niektorí ľudia ešte i teraz vravia reštaurátorom, aby pri obnove Dómu dávali pozor na dutý kameň, nech im kostol nespadne.