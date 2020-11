Košický advent v čase korony je bez trhov a programu

Odškodné pohltilo nájomné aj lízing

Dlhoročnou účastníčkou vianočných trhov je aj pani Irena, majiteľka pojazdnej výrobne langošov. Svoje langoše predávala s kolegyňami v jednom z drevených domčekov.

Na výzvu mesta, aby sa predajcovia prihlásili, zareagovala aj tento rok. Ešte na jeseň verila, že situácia bude priaznivá a vianočné trhy sa otvoria tak, ako sme zvyknutí.

„Prihlásila som sa, no teraz to zrušili celkom. Sme z toho nešťastní. Celý rok nemáme poriadny príjem, teraz sme sa tešili, že budeme môcť predávať aspoň na trhoch a nič z toho. Je to strašné,“ hovorí.

„Od marca máme problém, raz máme zatvorené, raz otvorené. Mám aj zamestnancov, dačo by si zarobili, no bohužiaľ budeme sedieť doma a dlžoby budú ďalej narastať.“

​Peniaze od štátu

Irena Beňáková vysvetľuje, že má v súvislosti s firmou množstvo úverov aj lízing na auto.

„Nie je z čoho platiť. Zmestila som sa do jedného z odškodňovania firiem od štátu. Chvalabohu za to, ale nech si nikto nemyslí, že ako je nám dobre. Zaplatíte nájomné, lízing, ani na úver z toho nevyšlo, v prvom rade som chcela mať na poriadku odvody. Nikdy som nebola odkázaná na štát, človek chodil, zarábal."

S pojazdným stánkom sa vedela presúvať na rôzne akcie po celom Slovensku, väčšina z nich však tento rok nebola.

„Na niektorých akciách sa zarobilo viac, inde menej, ale stačilo to na obživu. Milióny a miliardy sa zarábajú inde,“ dodáva.

Najhorší rok

Tohtoročný advent bude pre podobných predajcov naozaj celkom iný ako ostatné. Boli zvyknutí pracovať.

„Ani si neviem predstaviť, aké to bude. Na trhoch bola skvelá atmosféra, žilo to tam. Ľudia sa tešili na jedlo, my sme sa tešili na ľudí. Je to smutné. Áno, boli sme na nohách od rána do večera, ale bez práce nie sú koláče. Zadarmo nám peniaze nepriletia.“

Keby sa situácia zmenila a opatrenia sa uvoľnili, langoše by vedeli robiť okamžite.

„Keby mi večer niekto zavolal, že môžeme predávať, že sa otvárajú trhy, ráno stojím na mieste. Ľudia mi volajú, pýtajú sa, kde sme, denne vybavím aj dvadsať telefonátov, no bohužiaľ, nedá sa. Uvidíme, čo nám prinesie ďalší rok, asi by sme sa mali nejako lepšie modliť. Keď si teraz spomeniem, ako sme si na Silvestra pripíjali, oslavovali, a potom to prišlo, najhorší rok 2020.“