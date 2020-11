Polaček aj Hreha sú spokojní. Parlament zakázal privatizáciu vodární

Primátor Košíc by privítal i povinné zverejňovanie zmlúv.

26. nov 2020 o 16:07 Peter Jabrik, TASR

BRATISLAVA, KOŠICE. Chystaná skrytá privatizácia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) dostala krátko po sebe dve rany.

Najprv prokurátor napadol protestom 18. novembra postup pri verejnej obchodnej súťaži obce Čerhov, ktorá chcela predať svoje akcie vo VVS víťazovi - košickej eseročke Advokát Pirč.

Ak by došlo k podpisu zmluvy, išlo by o bezprecedentný krok, lebo podiely vo vodárňach by sa prvýkrát dostali do súkromných rúk. Doteraz ich vlastnia iba obce, mestá a samotná spoločnosť.

V stredu zas Národná rada SR schválila novelu zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách z dielne SaS.

Prevod bude možný iba na štát, kraj alebo obec

„Majetkovú účasť štátu, samosprávneho kraja alebo obce na podnikaní vlastníka verejného vodovodu, vlastníka verejnej kanalizácie, prevádzkovateľa verejného vodovodu a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie možno previesť len na štát, samosprávny kraj alebo obec," citovala Tlačová agentúra SR z prijatého návrhu.

Znamená to, že aj akcie košických vodární majú zostať i do budúcnosti vo verejnom vlastníctve a akcionári (obce a mestá) ich nemôžu predávať súkromným subjektom.

Ak novelu podpíše prezidentka Zuzana Čaputová, má byť účinná od 1. januára 2021.

Jej predkladatelia argumentovali pri potrebe rýchlej právnej úpravy aj zisteniami a odporúčaniami kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR z novembra 2019, zameranej na hospodárenie vodárenských spoločností.

Novela vychádzala podľa poslancov z ústavou danej možnosti zákonom vymedziť majetok nevyhnutný na zabezpečovanie potrieb spoločnosti, potravinovej bezpečnosti štátu, rozvoja národného hospodárstva a verejného záujmu, ktorý môže byť iba vo vlastníctve štátu, obce, určených právnických osôb alebo určených fyzických osôb.

Najväčší akcionár i VVS videli v predaji problém

Práve aj prebiehajúci proces predaja akcií vodární vo vlastníctve obce Čerhov (okres Trebišov) bol jedným z dôvodov, prečo sa zákonodarcovia poponáhľali so zmenou legislatívy.