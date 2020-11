Video: V košickom US Steele šľahali na Koksovni obrovské plamene

Hovorca oceliarní: Spaľovali sme nahromadený plyn.

27. nov 2020 o 13:28 Róbert Bejda

KOŠICE. V U. S. Steel Košice bolo vo štvrtok večer rušnejšie ako po iné dni.

Viacerých zamestnancov prekvapili obrovské plamene, ktoré šľahali zo zariadenia v závode Koksovňa. Niektorí sa domnievali, že je to požiar.

O vysvetlenie sme požiadali hovorcu oceliarní Jána Baču.

„Nešlo o požiar. Kvôli výpadku prúdu na jednej z trafostaníc bolo potrebné otvoriť takzvané poľnice, ktoré umožňujú spaľovať koksárenský plyn až do opätovného nábehu turbo odsávania na koksovni. V poľniciach sa dovtedy spaľuje koksárenský plyn, ktorý je inak využívaný aj v procese výroby ocele a aj na výrobu elektriny," uviedol Bača.

Hovorca uznal, že na ľudí, ktorí sa s takým niečím ešte nestretli, to mohlo pôsobiť hrôzostrašne. No je to obvyklý postup vtedy, ak vypadne prúd a potom treba spáliť nahromadený plyn. Nie je to teda žiadna novinka, keďže k výpadku prúdu občas dochádza. Celé „divadlo" trvalo vo štvrtok večer asi hodinu. K svetelnému efektu prispelo aj mrholivé počasie.

„Takže nedošlo k ohrozeniu zamestnancov ani okolia a ani škodám," dodal Bača.

