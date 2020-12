Katkin park má byť novou relax zónou najzelenšieho košického sídliska

Sľubujú dažďovú záhradu, mobiliár či smart prvky.

6. dec 2020 o 0:00 Katarína Gécziová, Judita Čermáková

KOŠICE. V šesťdesiatych rokoch minulého storočia začala výstavba mestskej časti Košice-Západ, ľudovo nazývanej Terasa alebo košická Petržalka.

Projektanti najväčšieho sídliska chceli popri veľkej bytovej výstavbe docieliť aj jeho funkčnosť, estetiku a kvalitné obytné prostredie.

To bol dôvod, prečo sa do dnešných dní už takmer 40-tisícové sídlisko rozdelilo do ôsmich okrskov - Lunikov. Každý z nich má doposiaľ vlastné obchodné stredisko vrátane fontány, detských ihrísk a medziblokovej zelene.

Všetky okrsky majú stále vlastné parky, niektoré sú známe pod ženskými menami ako Aničkin, Zuzkin či Katkin park.

Práve posledný z nich, situovaný medzi bytovkami za obchodným strediskom na Luniku II, plánuje mestská časť vylepšiť.

Voda, zeleň, smart prvky

Park by mal prejsť komplexnou rekonštrukciou a reorganizáciou. V súčasnosti v ňom sú lavičky, chodníky, detské ihrisko a zničené schody.