Hubára zbili a olúpili tri deti, vo väzení skončilo iba najstaršie

Dôchodca z lesa pri Ďurkove putoval do nemocnice.

2. dec 2020 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Počas leta sa 67-ročný Jiří R. stal na hubačke obeťou lúpežného prepadnutia.

Na dôchodcu útočili tri deti, no keďže vďaka veku boli dve trestne nepostihnuteľné, polícia mohla obviniť iba 15-ročného Ľubomíra Koru.

Minulý týždeň sa posadil na lavicu obžalovaných Okresného súdu Košice-okolie.

Nemal cigaretu, napadli ho

Skutok sa stal v jedno júlové dopoludnie v lese pri obci Ďurkov v okrese Košice-okolie.

Podľa znenia obvinenia Kora spoločne s maloletými Jozefom K. a Radoslavom V. pristúpil k dôchodcovi, pričom ho vyzvali „daj cigarety, bo dostaneš bitku". Poškodený reagoval slovami, že cigarety nemá.

Po prvej facke od Radoslava on i Jozef hubára prehľadali a obliali vodou, ktorú mal so sebou. Následne mu vysypali obsah húb z vedra a to rozšliapali.

Útok sa tým neskončil. Jozef s Radoslavom vzali dôchodcu pod plecia a odtiahli k blízkemu potoku, kde ho zhodili a on sa skotúľal do blata. Tam ho Jozef udieral plastovým vedrom do tváre.

Huckali troch psov, jeden ho uhryzol

Útok pokračoval na lúke, kde všetky tri deti opakovane udierali hubára päsťou do tváre, kolena, ramena a hrudníka.

Na miesto priviedli troch psov a ich huckaním docielili, že jeden z nich pohrýzol dôchodcu do pravého bicepsu.

Počas toho, ako deti poškodeného napádali, ukradli mu kuchynský nôž s čiernou rukoväťou s dĺžkou 20 cm.

Podľa znenia obvinenia tak dôchodcovi spôsobili poranenia, konkrétne zlomeninu nosových kostí, tržnú ranu na nose, početné hryzné rany na pravom ramene a pomliaždenie a podliatiny na ľavom ramene i ľavom kolene.