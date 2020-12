Študenti sa do škôl vrátia najskôr v januári. Košická župa v tom vidí logiku

Rodičia sa v názoroch rozchádzajú.

2. dec 2020 o 13:51 Kristián Sabo

KOŠICE. Žiaci druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci si nesadnú do školských lavíc ani od pondelka 7. decembra.

Hoci riaditeľom škôl svitla nádej, že sa pedagógovia konečne stretnú so žiakmi osobne, vyzerá to tak, že sa zvítajú až v januári.

Problémom je, že neprešiel ani druhý návrh ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) na otváranie škôl.

V praxi to znamená, že najskôr by sa žiaci do škôl mohli vrátiť po vianočných sviatkoch 8. januára.

Minister teraz musí pripraviť ďalší návrh, ako dostať študentov počas pandémie do škôl.

Gröhling prišiel s návrhom, aby podmienkou otvárania škôl bolo otestovanie aspoň 70 percent žiakov a aspoň jedného z ich rodičov.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) však od šéfa slovenského školstva žiada masívne testovanie všetkých žiakov a ich rodičov.

Výsledkom je, že bude naďalej pokračovať dištančné vzdelávanie.

Mesto Košice: Deti do škôl treba dostať čo najskôr

Zriaďovateľom väčšiny základných škôl v Košiciach je mesto.

To tvrdí, že online prezenčnú formu úplne nenahradí.

„Mesto Košice je najväčší zriaďovateľ škôl na Slovensku. Sme radi aspoň za to, že žiaci našich materských škôl a 1. až 4. ročníka základných škôl môžu chodiť do školy. Mrzí nás každý stratený deň, ktorý deti z 5. až 9. ročníka nemôžu stráviť v školských laviciach. Hoci učitelia v školách v našej zriaďovateľskej pôsobnosti sa počas online snažia o čo najlepšiu výučbu, nič nenahradí bezprostredný kontakt žiakov so svojimi vyučujúcimi a spolužiakmi,“ uviedla vedúca oddelenia školstva magistrátu Beáta Lopušniaková.

Doplnila, že aj vzhľadom na kvalitu vzdelávacieho procesu by pri dodržaní všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení boli radi, keby sa vyučovanie čo najskôr vrátilo do tej podoby, ako ho všetci poznali pred pandémiou.

„Veríme, že sa už vo veľmi blízkej dobe nájde prijateľný kompromis, ktorý zosúladí zdravie všetkých žiakov a zamestnancov našich škôl spolu s potrebou ich vzdelávania,“ doplnila Lopušniaková.

Podľa Trnku chcú rodičia deti v školách po sviatkoch

Košický župan Rastislav Trnka (nezávislý) si myslí, že otvorenie škôl až v novom kroku je logickým krokom.

Školy aj zriaďovatelia budú mať viac času na prípravu súvisiacu s obnovením prezenčného vzdelávania.



“Košický samosprávny kraj priebežne zisťuje názor zákonných zástupcov žiakov, či súhlasia s otvorením škôl pred Vianocami spojeným s dobrovoľným testovaním. Zatiaľ je väčšina z nich za otvorenie škôl až v novom roku. Ako ďalšiu prekážku sme vnímali napríklad aj obnovenie prevádzky školských internátov, ktoré aktuálne slúžia na karanténne účely, čo by na posledné dva týždne v tomto roku nebolo efektívne,“ vysvetlil Trnka.

Dodal, že aj Košický samosprávny kraj sa pripravoval na otvorenie škôl ešte pred Vianocami. Aby vedeli otestovať všetkých žiakov, prípadne aj ich rodičov, oslovili lekárov a zdravotné sestry so žiadosťou o pomoc pri testovaní.

„Zdravotníci sa prihlasovali elektronicky prostredníctvom dotazníka. Zároveň sme oslovili stredné zdravotnícke školy, kde pri testoch vedia pomáhať aj žiaci končiacich ročníkov v odbore zdravotná sestra a učitelia so zdravotníckym vzdelaním. Snažili sme sa urobiť maximum, aby sme prípadné testovanie zvládli. Ak sa bude realizovať až v januári, budeme na neho lepšie pripravení,“ vraví Trnka.

Riaditeľ: Druhý stupeň doma ostať nemal

Mnohí riaditelia škôl nevnímajú súčasnú situáciu pozitívne a radi by videli žiakov v laviciach.

„Žiaci druhého stupňa, podľa môjho názoru, by vôbec nemali byť doma na dištančnom vzdelávaní. Malo sa postupovať podľa školského covidového semaforu, prípadne zatvárať triedy len regionálne. Myslím si, že väčšina detí, navštevujúcich druhý stupeň, chodí do školy len v mieste bydliska, prípadne ich stále vozia autami pri ceste do zamestnania. Ak sme zvládli prvý stupeň, určite sme mohli v tom istom režime pokračovať aj pri druhom stupni,“ povedal nám riaditeľ ZŠ Hroncova v Košiciach Martin Fazekaš.

Zároveň zdôraznil, že možný návrat žiakov do škôl až v januári je neskorý.

„Bol som za to, aby prišli už tento mesiac, pretože v decembri by sme za dva týždne opäť naštartovali školské procesy. Žiaci by nabehli na návyky, začali by sa učiť riadnym spôsobom a v januári by sme zopakovali celý polrok. Takto budeme zisťovať, aké majú vedomosti, počas dištančného vzdelávania. Stále len zisťujeme úroveň. Už by sme chceli pokračovať, obsah učiva je náročný a treba ho prebrať, ak chceme, aby z tejto generácie vzišli šikovní a vzdelaní mladí ľudia.“

Fazekaš hovorí, že by boli schopní aj otestovať žiakov či rodičov.

„My, učitelia a riaditelia, máme takú náturu, že robíme všetko pre to, aby to fungovalo. Ak by prešiel ministrom navrhovaný plán, tak by sme to zvládli. Radi by sme odbremenili rodičov. Počas celoplošného testovania to bolo tiež na nás v spolupráci so samosprávou. Skutočnosť, že si zásluhy nakoniec prisvojila armáda, je už druhá vec. Dokonca sme si zisťovali záujem rodičov v súvislosti s možným testovaním. Viacerí sa dokonca ponúkli, že by prišli zadarmo otestovať žiakov a rodičov, keďže pracujú ako lekári či sestry,“ uzavrel Fazekaš.

Mohli zaviesť semafor

Riaditeľka Strednej odbornej školy (SOŠ) automobilovej v Košiciach Jana Vargová v tejto súvislosti uviedla, že žiakom chýba sociálny kontakt, avšak na stredných školách to nie je také vážne ako na základných.

„Čo sa týka stredných škôl, tie dva týždne, ktoré by chodili v decembri do školy, by v našom prípade extra nepomohli. Aj keď nehovorím, že by sme ich neprivítali. U nás totiž študenti majú týždeň školu a ďalší prax. Mohlo sa pristúpiť k opatreniu zavedením semafora, ktorý asi všetkým vyhovoval. A chodilo by sa do školy. Samozrejme, že chýba spätná väzba, socializácia, ale nie sú to malé deti. Dištančnú formu zvládajú. Zamýšľali sme sa aj nad plánovaným testovaním, iste by sme ho zvládli. My sa dokážeme prispôsobiť. Verím, že sa po prázdninách spoločne stretneme,“ uviedla Vargová.

Testovanie v Košiciach by bolo komplikované

Riaditeľ košického Gymnázia na Poštovej ulici Otto Révész je sklamaný.

Hovorí, že počítali s tým, že študentov v škole stretnú už 30. novembra.

„Musíme však rešpektovať rozhodnutie a prispôsobíme sa. Nie je však dobré, ak sa žiaci z desiatich mesiacov učia tri. Chýbajú kontakty, na základných školách je to ešte zložitejšie,“ vraví Révesz.

V súvislosti s testovaním, ktoré mali školy zabezpečiť, poznamenal, že je to veľmi zložité.

„V Košiciach je veľa škôl a viacero zriaďovateľov. V utorok sme spustili dotazník s otázkou, či by boli ochotní rodičia a deti sa testovať, spätnú väzbu zatiaľ nemáme. Uvidíme. My máme 500 žiakov, spolu s rodičmi ich je asi 1 500. To by sme museli testovať dva dni. Predpokladám, že lekári či sestry pracujú. Otázkou je však, koľko škôl je v Košiciach. Ak by boli dve, tak by to komplikované nebolo. Každý by chcel iste testovať, kolegovia by chceli iste školy otvárať, ale neviem, ako by sa to dalo kapacitne zvládnuť naraz na všetkých školách.“

Podľa Révésza je pre veľké mestá zabezpečenie testovania komplikované.

„Na každej škole je minimálne 500 žiakov, ak sa to vynásobí rodičmi a počtom škôl v meste, je to mimoriadne náročné. Uvidíme, čo bude v januári, keď si vezmeme, koľko ľudí je v zahraničí a počas Vianoc sa ich bude veľa chcieť vrátiť domov. Áno, sú nejaké podmienky, ale napriek tomu to môže byť ako v lete po dovolenkách. Do januára je ďaleko, teraz sme boli nachystaní, nádej sme mali, dokonca padlo viacero termínov otvárania škôl. Teraz sa hovorí o 8. januári, čo je však piatok, budú prázdniny, neviem, či sa to bude dať logisticky zvládnuť.“

Rodič: Otestujem sa, len nech idú do školy

Rodičia sú v názore na nástup žiakov do škôl rozdelení.

Mnohí chcú, aby deti do školy išli už v decembri, iní hovoria, že netreba riskovať a návrat naplánovať až po sviatkoch.

„Mám dve deti študujúce na košických stredných školách. Nemajú to jednoduché. Bol by som najradšej, keby sa už vrátili do školy. Rodičia to majú náročné, deťom už chýba škola. Som ochotný sa ísť testovať kedykoľvek, len aby už boli v laviciach,“ povedal Erik.

Ivan, ktorého dcéra študuje na košickej priemyslovke, však vraví, že by ju teraz do školy nepustil: „Učia sa cez počítač a riskovať to, že sa nakazí v škole a pokazí všetkým sviatky, to nechcem. Netreba to uponáhľať, čísla nakazených nie sú dobré a zvlášť stredoškoláci ako-tak to vyučovanie zvládajú. I keď pripúšťam, že by sa kamaráti chceli stretnúť a žiť normálny život. No nežijeme v štandardnej dobe.“