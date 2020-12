Škola cez počítač: Žiaci sa zatajujú, učitelia nemajú kontrolu

Rodič: Nákup techniky ma stál 1 500 eur

Otec: Zlyhania sú na oboch stranách

O svoje skúsenosti s problémami okolo dištančného štúdia a nárokmi na jeho zabezpečenie v rodinách sa s nami podelili i rodičia študentov iných košických stredných škôl. Aj oni požiadali o zachovanie anonymity z obavy, aby na to nedoplatili ich deti.

„Mali sme predtým doma len starý počítač bez mikrofónov a kamier, teda skôr už slúžil len ako písací stroj. Musel som si teda požičať peniaze a kúpiť pre svoje dve študujúce deti tento rok dva notebooky, nový wifi router, lebo ten starý sekal signál. Ani nový nešiel, trikrát boli technici od operátora u mňa, merali, skúšali nastavovať, nakoniec povedali, že je zlý signál, lebo v blokoch je teraz veľa routerov naraz pripojených a rušia sa medzi sebou. Rada? Prekáblujte celý byt,“ popísal rodič Karol praktické trampoty, spojené s dištančným štúdiom.

Kúpili aj tlačiareň, aby deti nemuseli všetko študovať z obrazovky, niečo majú podopĺňať a musia to mať preto i vytlačené. Dovedna ich vyšla technika na zhruba 1 500 eur.

„Iste, školy to neprikázali, ale učitelia chcú, aby sa používali kamery, mikrofóny a aby bolo stabilné pripojenie. Keď sme nechceli, aby sa naše deti neocitli so známkami niekde na samom dne a predčasne ukončili štúdium, nebola iná možnosť. Jeden notebook by nestačil, lebo sa im vyučovanie časovo prekrýva, následne robia zadania. Dcéra neraz aj do 23. hodiny. Niekedy mám pocit, že má toho viac, ako keď bola v škole. V byte sa tiež rušia navzájom, keď komunikujú naraz so svojimi pedagógmi.“

Nepozdáva sa mu ani to, ako prebiehajú písomky. Dávajú sa na čas a už sa stalo, že žiak nestihol odoslať odpovede, lebo kvôli poruchám na sieti neprešli korektne, neuznali mu to a dostal pätorku.

„Bol som svedkom toho, že sa písomka začala tesne pred koncom hodiny a trvala aj cez prestávku. Potom nestíhali na ďalšiu hodinu, na ktorej bola ďalšia písomka. Učitelia medzi sebou málo komunikujú a sú schopní dať aj tri písomky denne.“

Rozumie tomu, že musia deti nejako vzdelávať, štát na to kašle a nepodporí rodiny napríklad zabezpečením techniky, ale aj učitelia by mali prihliadať k možnostiam, ktoré študenti a rodičia majú a mali by sa vzájomne pochopiť.

Dodal, že aj učitelia to majú určite veľmi ťažké, nie sú zďaleka všetci nevšímaví, nechápu dobu, podmienky a situáciu. Za scestné však považuje, ak aj počas víkendov otravujú rodičov i deti, neraz aj o 23. hodine posielajú elektronicky správy o písomkách či domácich úlohách.

„Zlyhania sú však na oboch stranách,“ zdôraznil pán Karol.

Mamička o študentoch: Sú to vynaliezavé potvory

„Našťastie, my sme nemuseli dokupovať počítače, lebo obaja moji synovia mali svoju techniku už dávno predtým. Na strednej škole, kam chodí jeden z nich, niektorí učitelia vyžadujú, aby si študenti vypli kamery, nech ich to navzájom nerozptyľuje, lebo sa očumujú a chichocú. Ale niektorí učitelia zas kamery chcú napríklad počas skúšania, aby aspoň trochu znížili riziko ‚opisovania‘, teda aby im žiak nečítal odpovede z učebnice. Sú to vynaliezavé potvory,“ zasmiala sa mamička Anna.

Vie, že niektorí študenti zo školy jej syna nemajú kamery, takže ich učiteľka nevidí, len počuje.

„Niektorí sa zase iba tvária, že kamery nemajú a vďaka tomu nie je vidno, že na nultej hodine ešte ležia v posteli a preberajú sa.“

Nepríde jej preto zvláštne, ak by škola kamery aj vyžadovala.

Poukázala i na dôsledky, ktoré môžu byť spojené s dištančným vyučovaním.

Z jej skúseností a aj s rozhovorov s inými žiakmi i rodičmi vyplýva, že učitelia stredných škôl nedávajú zväčša zásadnejšie písomky z obavy, že mládež bude opisovať a podvádzať. Vedomosti overujú maximálne skúšaním práve s kontrolou kamery.

„Písomky si odkladajú na čas, keď sa deti vrátia do škôl. A tie sa zas obávajú, že keď im hneď nasekajú jednu polročnú písomku za druhou, po tomto dištančnom učení-neučení budú výsledky a známky dosť biedne. A ako povedala aj jedna synova učiteľka, na zopakovanie polročného učiva budú mať iba jednu hodinu,“ zdôraznila pani Anna.

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) hovoril podľa nej o tom, že by sa možno zrušili jarné prázdniny a skrátili letné.

„Deťom je to však figu platné, keď budú mať na polročnom vysvedčení katastrofálne známky,“ reagovala mamička.