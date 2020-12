Zvučka kradnutého auta pri každom výjazde. Rampa v centre Košíc nahnevala ľudí

Starosta: To je neprípustné.

2. dec 2020 o 15:31 Jana Ogurčáková

KOŠICE. V centre Košíc na Zámočníckej ulici je v blízkosti obľúbeného trhoviska na Dominikánskom námestí súkromné parkovisko.

Prednedávnom sa zmenilo zvukové znamenie rampy. Pri každom vychádzajúcom vozidle vydávala zvuk kradnutého auta.

S ohľadom na ľudí

Na zvukový smog upozornil grafický dizajnér Roman Juhás, ktorý pracuje na rohu Mäsiarskej ulice.

„Uvedomil som si to asi pred dvoma - troma týždňami a predvčerom som to skúsil nahlásiť na políciu. Nastala zhoda okolností, že tu pískal aj nejaký alarm auta, čo vyriešili, rampu však nie. Máme veľmi blízko kancelárie, počul som to vždy, keď to pískalo a pískalo to pri každom výjazde auta z parkoviska. Občas, ak vychádzalo viac áut alebo čakali na zaradenie, to hučalo v kuse aj niekoľko minút.“

Hovorí, že zvukové znamenie znižovalo komfort pri práci jemu i jeho kolegom, počul ho aj napriek slúchadlám.