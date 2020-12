Mestské informačné centrum v Košiciach po 27 rokoch končí

Už dlhšie som viac sledoval čísla ako emócie, hovorí posledný šéf Laco Korán.

6. dec 2020 o 0:00 Judita Čermáková, Monika Almášiová

Covid-19 na Slovensku prvý raz udrel v marci, teraz, na konci roka prichádza súčet ekonomických dôsledkov. Po legendárnom košickom Carpane bojovalo o existenciu aj Mestské informačné centrum (MIC Košice). Neprežilo. Od 1. decembra ho musel majiteľ Laco Korán zatvoriť.

Spelo MIC Košice ku koncu už dlhšiu dobu?

- Práve naopak. Napriek tomu, že v meste ako sú Košice je veľmi ťažké, aby bol cestovný ruch vážnym pilierom, tak jemný nárast tržieb sme zaznamenali. Na trhu sme boli od roku 1993. Mať prevádzku na Hlavnej ulici nie je ľahké, potrebujete zamestnancov, platiť vysoké nájomné, ale aj napriek tomu to išlo. Naším pilierom nebol len cestovný ruch, teda turisti, ktorí sem prišli, ale hlavne Košičania, ktorí niekam cestovali a chceli so sebou vziať pamätnú vec so symbolom svojho mesta. To sme u nás ponúkali. Ďalším pilierom bol predaj vstupeniek, to je zas pre Košičanov, máloktorý turista si kúpil vstupenku. To musela byť mimoriadna náhoda, aby tu boli turisti a išli by na nejaké divadlo alebo koncert. No a nad vodou nás držali aj Potulky.

Čiže od 1. decembra nebudú mať Košice žiadnu prevádzku, ktorá toto všetko, čo ste vymenovali, mala pod jednou strechou?

- Takto by som to nepovedal, skôr nebudú mať Košice prevádzku, na ktorú boli zvyknutí.

Z toho, čo hovoríte vyplýva, že za zánik MIC Košice je zodpovedná situácia okolo pandémie.

- Predaj vstupeniek mierne išiel dole už dlhšie, chodili si po ne len milovníci klasických vstupeniek a seniori. Online predaj prevýšil osobný predaj. Ale zas naopak cestovný ruch v letných mesiacoch býval natoľko zaujímavý, že nám to kompenzovalo ostatné mesiace. V lete sme si jednoducho museli odložiť na zimné mesiace. Nám však korona vzala možnosť ponúknuť akékoľvek služby. Nemohli sme predávať lístky, lebo sa nič neorganizovalo a opäť neorganizuje, Košičania nemohli nikam cestovať, k nám nemohol nikto cestovať. Leto bolo takou malou nádejou, ale keď sme si pozreli tržby, boli hlboko pod priemerom z minulých rokov.

Ako dlho ste mali tento rok zatvorené pre opatrenia?