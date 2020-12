Po brutalite na okrsku skončil mladík so zlomeninami. Policajta už obvinili

Inšpekcia uzavrela vyšetrovanie.

4. dec 2020 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. V lete sa v parku na Moyzesovej ulici v Košiciach odohral incident, pri ktorom policajná hliadka zadržala a obmedzila na osobnej slobode 23-ročného Jakuba T. Policajti ho spútaného naložili do auta a previezli do budovy Obvodného oddelenia PZ Košice-Staré Mesto na Pribinovej ulici.

V jednej z miestností malo dôjsť k napadnutiu mladíka dvoma policajtmi. Jakub skončil v nemocnici, kde mu diagnostikovali viacero zlomenín a podliatin. Ich liečba si vyžiadala „péenku" v trvaní štyroch až piatich týždňov.

Keďže zákrok na policajnom okrsku vykazoval znaky policajnej brutality, prípadom sa začal zaoberať vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby. Ešte v júni začal trestné stíhanie vo veci zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví. Pred niekoľkými dňami vzniesol obvinenie proti konkrétnej osobe.

Článok pokračuje pod video reklamou

Bránil kamarátku, dostal putá

Ako už Korzár v lete aktuálne informoval, incident sa začal o tretej nad ránom, keď skupinka mladých vyšla z neďalekého baru. Čakali na taxík, keď pri nich zastalo policajné auto.

Súvisiaci článok Košičan: Kamaráta mi zbili policajti, iba ich upozornil na správanie Čítajte

„Sedeli v ňom dvaja policajti. Povedali nám, že rušíme nočný pokoj. To však nebola pravda, lebo sme len stáli a rozprávali sa. Nekričali sme a nebili sa. Jeden z policajtov prišiel k mojej kamarátke a povedal jej, nech predloží občiansky preukaz. Na jej otázku, že prečo, sa stalo niečo, čo nikto z nás nečakal," opísal ešte v júni Jakub začiatok udalostí.

Policajt mal údajne chytiť dievčinu pod krk a odvliecť ju k autu. Keďže ju to bolelo, rozplakala sa. Nato partia mladíkov hneď zareagovala, hlavne Jakub. Zaujímalo ho, prečo policajti takto zaobchádzajú so ženou, keď sa ničím neprevinila. A že prečo zneužívajú svoje postavenie.

„To, ako reagovali, bolo hrubé a násilnícke. Snažil som sa im vysvetliť, že takto sa to nerobí, no oni sa mi začali vyhrážať, či chcem skončiť v policajnej cele. Povedal som, že takým, ako sú oni, sa dobré časy skončili a nová vláda ich správanie tolerovať nebude. To bol asi spúšťač toho, čo nasledovalo," hovorí.

V tom momente ho totiž obaja policajti chytili, spútali na zemi a zobrali do policajného auta. Ako hovorí sám Jakub, všetko sa to zomlelo v priebehu niekoľkých minút. Nebránil sa, lebo kamaráti na neho kričali, aby to nerobil a radšej ostal ležať. Aby to nemal ešte horšie.

Skončil v nemocnici

Pri zákroku na ulici sa Jakubovi nestalo nič. Horor, ako tvrdil, zažil až v policajnej cele.

„Pýtal som sa ich, prečo ma zatkli, keďže som zákon nijako neporušil. Viackrát som im povedal, že to takto nenechám, že to budem riešiť, pretože to je zneužívanie právomoci. Po pár minútach prišli za mnou do cely dvaja policajti. Jeden ma začal fackať otvorenou dlaňou po tvári a hlave. Snažil som sa brániť tvár tým, že som si kľakol na zem, keďže som mal ruky stále spútané za chrbtom," opísal mladík zásah policajtov.

Po pár minútach ho vraj biť prestali so slovami, či už mu stačilo a či si ešte bude otvárať ústa. Keďže si aj napriek prvej bitke stál za svojím názorom, facky podľa neho pokračovali ďalej.

„Tá bolesť bola neznesiteľná. Začali na mňa chodiť mdloby, tak som z posledných síl začal kričať, nech prestanú, či ma chcú zabiť. Nato ma ešte asi dvakrát kopli, víťazoslávne mi jeden z nich položil nohu na tvár a odišli."

O pár hodín prišiel za Jakubom do cely vyšetrovateľ. Ten rozhodol o jeho okamžitom prevoze do nemocnice. Röntgen odhalil zlomeninu spodiny očnice vpravo, zlomeninu prednej a vonkajšej steny hornej čeľuste vpravo a zlomeninu vonkajšieho výbežku klinovej kosti. Okrem toho mal pomliaždeniny a podliatiny.

Inšpekcia vyšetrovala

Po pár dňoch o udalosti na Moyzesovej a následne na Pribinovej ulici informovali viaceré médiá. K výpovediam Jakuba a jeho kamarátov pribudli aj fotky zbitého mladíka a video zo zákroku v parku.