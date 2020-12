K spadnutému mostu pri Kysaku už pilčíci razia cestu

S búraním by sa malo začať čoskoro, v januári Hornád provizórne premostia.

4. dec 2020 o 13:34 Judita Čermáková, Kristián Sabo

KYSAK, VEĽKÁ LODINA. Chlapi s motorovými pílami začali v piatok od rána zrezávať stromy v okolí prepadnutého mosta medzi Kysakom a Veľkou Lodinou.

Ako sme sa dozvedeli, tento proces je nevyhnutný pre samotné búracie práce, pretože ťažké mechanizmy sa musia dostať k mostnej konštrukcii čo najbližšie.

Pilčíkom pomáha pásový bager

„Označili nám, ktoré stromy a kroviny máme odstrániť. Postupne ich pílime, pracujeme za plnej premávky na obchádzkovej trase,“ povedali nám chlapi pri moste.

Premávka vozidiel je regulovaná semaformi, preto pilčíci vždy vedia, kedy na chvíľu práce prerušiť, prípadne robiť tak, aby bol prejazd bezpečný a plynulý.

Po zrezaní stromy z okolia koryta Hornádu odstraňujú pomocou pásového bagra, ktorý ich vyťahuje na breh a potom ukladá na druhú stranu cesty.

„Musíme to tu poriadne vyčistiť, lebo je potrebné urobiť prístup pre stroje, ktoré budú most búrať. Vysype sa to tu makadamom,“ dozvedeli sme sa na mieste.

Na búranie majú dva týždne

Stavba bola zhotoviteľovi, spoločnosti Váhostav-SK, odovzdaná vo štvrtok, v piatok sa začali samotné práce.

Ruiny starého mosta majú byť odstránené do 18. decembra a zároveň do 300 dní od odovzdania stavby zhotoviteľovi má byť na mieste prepadnutého postavený nový most.

V januári bude na brehu postavené koľajisko a bude sa montovať dočasný most.

Aj kvôli tomu musí byť okolie bez drevín, aby ho mohli ženisti zo Serede postupne zasúvať z jedného brehu na druhý.

Podarilo sa zohnať pečiatky

Všetky úradné povolenia, ktoré sú potrebné na odstraňovanie sutín poškodeného mosta sú už v poriadku.

„Potrebovali sme získať povolenie na vstup do koryta rieky, povolenie na odstránenie spadnutých častí mosta, povolenie na odstránenie siedmich stromov, schválenie povodňového plánu aj súhlas na odstránenie zvyšných častí mosta,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka (nezávislý).

Most by mali začať búrať po víkende a postupne z neho odstránia viac ako 200 ton sutín.

Potom je naplánované odstraňovanie zvyšných nosníkov.

Náhradné premostenie až v januári

Podľa KSK by búracie práce mali byť ukončené ešte pred Vianocami a potom Správa ciest KSK odovzdá stavenisko Okresnému úradu (OÚ) Košice-okolie, ktorý zabezpečí osadenie dočasného náhradného premostenia.

Prednostka OÚ Zuzana Vozár Kakaščíková uviedla, že premostenie sa bude robiť z prvkov ťažkej mostovej súpravy od Správy štátnych hmotných rezerv SR.

Do Vianoc však hotové nebude, keďže sa inštalácia môže začať až po kompletnom odvoze sutín, teda najskôr po 18. decembri, ak niečo práce neskomplikuje.

Na obchádzku doplnia zvodidlá

Do osadenia premostenia bude vodičom naďalej slúžiť dočasná obchádzková trasa cez osadu Sopotnica.

„Táto obchádzková trasa sa nachádza v blízkosti rieky Hornád, kde je zvýšené riziko námrazy. Okrem toho je na nej niekoľko ostrých zákrut. Preto tam nie je možné robiť zimnú údržbu s veľkými mechanizmami. Správa ciest KSK zabezpečila menší traktor s radlicou, ktorý dokáže odhrnúť sneh a vykonať posyp aj v užších a ostrejších úsekoch. Okrem toho sme v areáli neďalekej župnej Školy v prírode v Kysaku vytvorili dočasný sklad posypového materiálu. Chceme zabezpečiť zimnú údržbu na tejto obchádzkovej trase až do osadenia mostného provizória tak, aby obce Veľká a Malá Lodina neostali počas zimy odrezané od sveta. Navyše sme na dodatočné osadenie zvodidiel vyčlenili 214-tisíc eur,“ vysvetlil Trnka.

Zvodidlá by mali pribudnúť na úseku dlhom približne 1,3 kilometra. Ich inštaláciu vyžadovala polícia.

Verejné obstarávanie na zvodidlá by malo byť vyhlásené začiatkom budúceho týždňa.

Kompletná rekonštrukcia mosta medzi Veľkou a Malou Lodinou by mala stáť 1,7 milióna eur.