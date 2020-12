Pri Košickej futbalovej aréne vyrastie futbalová akadémia

Odhadované náklady sú štyri milióny eur. Do hry vstúpili aj maďarskí investori.

4. dec 2020 o 15:19 TASR

KOŠICE. Neďaleko Košickej futbalovej arény (KFA) vo Všešportovom areáli by sa už na jar budúceho roku mohlo začať aj s výstavbou futbalovej akadémie.

V dvoch etapách sa má vybudovať kvarteto tréningových ihrísk a nová budova so šatňami a zázemím v odhadovanej sume štyri milióny eur.

V spolupráci s mestom Košice a futbalovým klubom FC Košice ju plánuje vybudovať a prevádzkovať spoločnosť Slovak Sport Development, ktorá zastupuje maďarských investorov.

Informoval o tom v piatok košický magistrát.

Memorandum o porozumení

Plány sú zahrnuté v memorande o porozumení, ktoré v stredu v Košiciach podpísali zástupcovia všetkých zúčastnených strán.

„Veľmi ma teší, že pokročila nielen výstavba Košickej futbalovej arény, ale že sme podpísali aj Memorandum o spolupráci, ktorému sa potešia najmä stovky futbalových nádejí v našom meste. Budem veľmi rád, ak sa do Košíc čo najskôr vráti najvyššia súťaž a vybuduje sa kvalitná futbalová akadémia," uviedol primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).

Verí, že sa podarí nájsť aj finančné zdroje na dostavbu ďalších etáp KFA.

Začiatok spolupráce

Poslanci mestského zastupiteľstva v októbri schválili zámer prenájmu pozemkov za jedno euro pri KFA na 30 rokov pre FC Košice na vybudovanie futbalovej akadémie.

Podpis memoranda je podľa magistrátu začiatkom intenzívnej spolupráce medzi mestom, KFA, Slovak Sport Development a FC Košice.

Cieľom je, aby sa KFA stala moderným športovým komplexom určeným pre vrcholový a mládežnícky šport.

Viceprimátor a predseda predstavenstva KFA Marcel Gibóda (nezávislý) privítal snahu FC Košice a ich partnera realizovať a následne aj financovať prevádzku akadémie.

Verí, že košický klub bude môcť vďaka vlastným odchovancom začať ďalšiu úspešnú etapu futbalu v meste.

Názory na projekt

Podľa konateľa Slovak Sport Development Tamása Szabóa ide o dôležitý projekt, ktorý môže výrazne pomôcť aj rozvoju mesta.

„Myslíme si, že na Slovensku a hlavne v tomto regióne futbalová akadémia chýba a nájde si tu svoje opodstatnenie. Nechceme, aby mladé futbalové talenty museli opúšťať svoje rodiny len preto, aby sa mohli venovať svojmu futbalovému snu," konštatoval.

Predseda predstavenstva a prezident FC Košice Dušan Trnka vidí vo futbalovej akadémii možnosť produkovať kvalitných futbalistov, ktorí by obstáli aj pri zápasoch s renomovanými európskymi klubmi.

„Tento projekt považujeme za historický medzník, na ktorý futbal v meste čakal dlhý čas. Chceme poďakovať našim partnerom, a to mestu Košice za poskytnutie pozemkov a spoločnosti Slovak Sport Development za finančné zdroje na výstavbu akadémie. Veríme, že od tohto momentu sa začne svetlejšia budúcnosť futbalu v meste. Po tomto memorande by malo dôjsť k podpisu ďalších zmlúv tak, aby sme na jar spolu s našimi partnermi mohli začať s výstavbou mládežníckej futbalovej akadémie," uviedol.

Vzájomnej spolupráci medzi partnermi na oboch stranách hranice sa teší aj generálna konzulka Maďarska v Košiciach Ágota Hetey.

Šport a najmä futbal označila za dôležitú zložku života Slovákov a Maďarov.

„Obzvlášť vítame, že podpísaná dohoda predstavuje základ dlhodobej spolupráce v tejto oblasti. Budúca akadémia je investíciou do budúcnosti, do talentovaných detí a nimi do spoločnej slovensko-maďarskej budúcnosti," dodala.