Pre biznis s plastikami v nemocnici skončil. Prihlásil sa do konkurzu na jej šéfa

Angličanky platili priamo lekárom, už nie sú obvinení.

8. dec 2020 o 0:00 Katarína Gécziová

KOŠICE. Bola to veľká nemocničná kauza, ktorú pozorne sledovali všetky slovenské médiá.

V roku 2018 vyšla najavo informácia, že v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) Košice operovali cudzincov, ktorí si platili v hotovosti mimo oficiálnej štátnej nemocničnej pokladne a viac, ako sa písalo v cenníku.

Klinika plastickej a rekonštrukčnej chirurgie spolupracovala so zahraničnou agentúrou New Look Holiday so sídlom v daňovom raji na Panamských ostrovoch.

Na skrášľovacie zákroky chodili najmä britské ženy.

Za operáciu sa platilo v hotovosti počas konzultácií s lekárom.

Škoda 215-tisíc eur

Na pochybný biznis upozornil týždenník Trend.

UNLP potom podala trestné oznámenie a spustila interné vyšetrovanie.

Klinika plastickej chirurgie stratila pár mesiacov po prevalení kauzy status výučbového pracoviska, dnes funguje ako oddelenie.

O svoju funkciu vtedy prišiel primár kliniky a zároveň člen dozornej rady UNLP Róbert Sabovčík a plastický chirurg Oleg Turkin a obaja potom z nemocnice odišli.

Vlani koncom septembra ich vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil z obzvlášť závažného zločinu podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva.

Hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka vtedy vysvetlil, že reálne uskutočnené výkony podľa zistení polície neboli dôsledne zaznamenané v zdravotnej dokumentácii alebo v nej boli uvedené fiktívne diagnózy.

„Jednotlivé výkony tak neúčtovali v súlade s cenníkom, v dôsledku čoho medzi vyčíslením realizovaných výkonov, ocenených na základe platného cenníka a skutočnou výškou platieb vznikol celkový rozdiel viac ako 215-tisíc eur.“

Slivka vtedy tiež povedal, že sa poskytovaním platenej zdravotnej starostlivosti, ako aj iných plnení mali obohatiť, keďže získané financie neboli náležite účtované v prospech nemocnice.

Sťažnosti obvinených

Turkin a Sabovčík už dnes obvinení nie sú. Korzáru to potvrdil Slivka.

„Na podklade sťažností obvinených a ich obhajcov proti uzneseniu o vznesení obvinenia príslušný prokurátor Okresnej prokuratúry Košice II ich sťažnostiam vyhovel, vznesenie obvinenia zrušil.“

Stalo sa tak v januári tohto roku. Vyšetrovanie prípadu naďalej prebieha.