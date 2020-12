Deväť rokov čakajú na verdikt, koľko musia platiť. Vysúdili odškodné za prieťahy

Majiteľom bytov hrozí astronomická suma.

10. dec 2020 o 0:00 Michal Lendel

KOŠICE. Okresný súd (OS) Košice II musí vyplatiť časti obyvateľov bytovky na Baltickej 5 až 8 na košickom sídlisku Nad jazerom odškodné za prieťahy v konaní trvajúcom viac ako deväť rokov.

Rozhodol o tom Ústavný súd (ÚS) SR, ktorý vlastníkom tamojších bytov prisúdil odškodnenie po 1 000 alebo 500 eur.

Viac ako 4 000 eur dostane od OS aj právny zástupca sťažovateľov.

Podľa ÚS bolo totiž postupom OS porušené ich právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, ako aj právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote.

„ÚS konštatuje, že v doterajšom priebehu napadnutého konania došlo opakovane k obdobiam neodôvodnenej nečinnosti okresného súdu, resp. neefektívnej činnosti," uviedol ÚS v rozhodnutí.

Malo to tak byť od júla 2013 do februára 2014, keď bol súd absolútne nečinný, a od júla 2014 do februára 2017, keď súd nevykonal žiaden relevantný úkon smerujúci k odstráneniu právnej neistoty sťažovateľov ani nenariadil vo veci termín pojednávania, pričom o návrhu žalobkyne zo 17. októbra 2013 na zámenu účastníkov na strane žalovaných rozhodol až uznesením zo 16. februára 2017.

Ústavný súd tiež okresnému prikázal, aby konal bez zbytočných prieťahov.

Súd má kauzu na stole viac ako 9 rokov

Prieťahov sa dopustil košický prvostupňový súd pri rozhodovaní v medializovanej kauze nevyplatených faktúr za renováciu paneláku na Baltickej spred 10 rokov.

Stavebná firma Wavex-IZ, ktorá má podľa portálu Finstat od roku 2015 len minimálne tržby, žiada dlžnú sumu 78-tisíc eur za tieto práce od obyvateľov.

OS rozhoduje od roku 2011 o oprávnenosti jej nároku.

Vyplatenie sporných faktúr vtedy zastavil správca domu – Prvá košická správcovská (PKS).

Jej konateľ Michal Osifčin zdôvodňoval toto rozhodnutie tým, že zhotoviteľ realizoval dielo v rozpore s platnou projektovou dokumentáciou a stavebným povolením.

Naopak, stavebná firma tvrdila, že správca o zmenách v projekte vedel a dokonca ich mal sám iniciovať, nakoľko mal mať záujem znížiť náklady.

Neskôr žiadali obyvatelia, aby správca faktúry stavbárom preplatil, lenže peniaze z úveru sa už čerpať nedali, takže nebolo z čoho.