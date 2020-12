Do ruín mosta pri Kysaku sa zahryzli bagre. Hasiči vykladajú náhradný most

Starosta Veľkej Lodiny: Fungovanie štátnej správy je jedná veľká hrôza.

9. dec 2020 o 14:44 Judita Čermáková, Kristián Sabo

KYSAK, VEĽKÁ LODINA. Zrútený most medzi Kysakom a Veľkou Lodinou už demolujú bagre.

Jeden ho drví zbíjačkou, druhý vyberá sutiny lyžicou.

Starý most odoláva, bagre mu nedávajú šancu

Oba ťažké stroje sú priamo v koryte Hornádu, odkiaľ sa snažia spadnutý most čo najskôr zbúrať.

Ešte pred demolačnými prácami vybudovali robotníci do Hornádu provizórnu cestu, aby sa tam vedeli ťažké pásové stroje dostať.

V stredu už naplno pracovali, pričom betónové časti starého mosta statočne odolávali zbíjačke.

Napriek tomu postupne kusy betónu odpadávali do Hornádu i na brehy.

Búranie starého mosta má spoločnosť Váhostav, ktorá postaví aj nový, dokončiť do 18. decembra.

Už privážajú kusy náhradného premostenia

Po zlikvidovaní ruín má byť Hornád premostený provizórnym mostom.

Jeho časti už hasiči z Humenného vykladajú na protiľahlej strane Hornádu v smere od Lodiny.

Postupne vykladajú jednotlivé dielce prvkov ťažkej mostnej súpravy (ŤMSÚ) od Správy štátnych hmotných rezerv (ŠHR) SR.

Postupne majú vyložiť 16 nákladných vozidiel naložených dielcami budúceho premostenia.

„Nosíme diely z Vranova nad Topľou, kde je sklad štátnych hmotných rezerv. Most potom postavia ženisti zo Serede. Postupne sa diely rozložia na ceste a most sa celý zloží. Po poskladaní sa bude tlačiť na koľajniciach na druhú stranu. Premostenie by sa malo začať stavať niekedy začiatkom budúceho roka,“ uviedli hasiči.

Postupne z mosta odstránia viac ako 200 ton sutín.

Do Vianoc premostenie údajne hotové nebude. Pre krátkosť času.